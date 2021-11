Cum îi plăcea lui Petrică Mâţu Stoian să i se spună? Ce relaţie a avut, de fapt, cu Niculina Stoican

Niculina Stoican a făcut parte din echipa de artiști care s-a ocupat de pregătirea priveghiului regretatului interpret de muzică populară, Petrică Mâțu Stoian.

Mai mult decât atât, artista avea o relație deosebită cu regretatul interpret și este profund afectată de dispariția prematură a acestuia. Mai mult decât atât, artista a povestit, cu lacrimi în ochi, cum îi plăcea să i se spună lui Petrică Mâțu Stoian.

”Îi plăcea mult să i se spună maestre. Zâmbea aşa ironic. Fiecare moment a fost pregătit de noi toţi. Toată noaptea, cât a stat la Ansamblul Folcloric ‘Maria Tănase’, s-a făcut gardă lângă el. Nicio secundă nu a stat singur”, a spus Niculina Stoian.

Invitată, recentm,la emisiunea lui Măruță, Niculina Stoican a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre Petrică Mițu Stoian. ”Eu și Petrică Mîțu am fost unul pentru celălat stâlpii Mehedințiului în lume. Eu îl știam undeva, el mă știa pe mine undeva, restul nu avea importanță. Sunt foarte fericită și împăcată că am făcut tot ce era bine pentru el, că l-am onorat așa cum era relația noastră.”, a declarat Niculina Stoican.

Niculina Stoican s-a ocupat de organizarea înmormântării artistului

”Totul a fost pus la punct secundă cu secundă. Fiecare om din Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a ştiut ce are de făcut. Încă de duminică dimineaţa, de când am pregătit foaierul de la poarta instituţiei cu flori şi pozele lui, cu „rămas bun, maestre”.

În sufletul meu, mi-am dorit ca atât cât va sta la „Maria Tănase”, să aibă parte de regulile pe care noi le respectăm în Mehedinţi la o înmormântare. Am vrut dimineaţa să-i cântăm Zorile, dar nu m-am avut putere. Nu am găsit această putere şi nu le ştia nimeni ca la Mehedinţi. Ar fi trebuit să fie trei femei care să le cânte şi la asta nu m-am mai gândit. Nu m-a mai dus mintea. Nu m-am gândit, dar măcar am stat lângă el şi fiecare dintre noi a povestit şi şi-a amintit.

Se spune în tradiţia populară să nu există moarte fără râs şi nuntă fără plâns. Am plâns şi am râs amintindu-ne de câte făceam cu el. Cât l-am avut la „Maria Tănase, poate că nu e potrivit ce spun. Cei care am avut grijă de el şi ne-am dorit să vadă că l-am preţuit cu toţii şi că el nu este doar al Mehedinţiului, pentru că el este al ţării întregi”, a mai spus Niculina Stoican.

