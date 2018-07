Cum îți poți transforma dormitorul într-o cameră de lux, ca pe Pinterest?

Vrei să ai un dormitor de lux, frumos și elegant? Alege cu atenție lenjeria de pat, pentru că nimic nu este mai frumos seara decât să te relaxezi pe o lenjerie de lux care te face să te simți minunat. După o zi lungă și obositoare, meriți să te odihnești într-un pat mare, cu saltea confortabilă și o lenjerie de pat de lux care să-ți facă visele foarte frumoase.

Cum alegi lejeria de pat? Merită să aloci timp, bani și efort, să cumperi cea mai bună lenjerie de pat, pentru că, la urma urmei, ea va avea o influență destul de importantă asupra calității somnului. Contează aspectul, designul, dar și calitatea materialului.

Și tu, ca majoritatea oamenilor, probabil că apreciezi somnul la adevărata lui valoare. Dacă dormi bine te vei simți minunat, mai plin de energie și de vitalitate. De aceea, trebuie ca dormitorul să fie o cameră specială, frumos amenajată, în care patul să fie cea mai importantă piesă de mobilier, să aibă o saltea cât mai confortabilă. În dormitor trebuie ca atmosfera să fie perfectă, liniștitoare, pentru că aici este locul în care te odihnești, te relaxezi, dormi pentru a-ți reface organismul, pentru a scăpa de stres și oboseală.

Mediul trebuie să fie sănătos, plăcut, aerisit, mobilat cu bun gust. Patul poate fi acoperit în timpul zilei cu o cuvertură frumoasă, care să se asorteze plăcut cu decorul din cameră. Lenjeria de pat are un rol important pentru sănătatea și calitatea somnului. Poți cumpăra o lenjerie sau o cuvertură de pat prin www.CumparaMisim.ro, magazinul online care distribuie astfel de produse de calitate pentru dormitor. De pe acest magazin online poți cumpăra lenjerii de pat de lux, care au imprimeuri deosebite și sunt realizate din țesături de calitate, din fibre naturale.

Dacă nu știi ce material să alegi, cel mai potrivit este bumbacul. Deși consideri că acest material și-a pierdut din popularitate, trebuie să știi că este o alegere bună având în vedere cât de prietenos este cu pielea ta. Țesătura din fibre de bumbac este foarte bună pentru lenjeria de pat. Se simte plăcut pe piele, lasă corpul să respire, nu produce alergii și iritații, nici chiar pe pielea foarte sensibilă.

La țesăturile din bumbac nu apare încărcarea electrostatică ca la țesăturile sintetice, ceea ce este foarte important pentru calitatea somnului. După cum se știe fenomenul de electrizare statică poate să apară la produsele sintetice în timpul folosirii acestora și acest lucru duce la atragerea prafului și a scamelor, iar în plus enervează, produce un disconfort senzorial. O astfel de țesătură din bumabc este folosită și la realizarea fețelor de perne, a fețelor de masă a articolelor de îmbrăcăminte și alte produse textile. Se spală ușor, se calcă rapid, este rezistentă în timp.

În prezent sunt la modă lejeriile de pat din bumbac satinat și lenjeriile de pat din bumbac în amestec cu mătase și fibre acrilice. Acestea au un tușeu plăcut și sunt considerate lenjerii de lux. Oamenii le preferă deoarece prin intermediul lor confortul în timpul somnului este asigurat, iar în plus au și un design elegant. În general, țesăturile din bumbac au capacitatea de a absorbi umiditatea, transpirația, de a oferi o stare de bine în timpul somnului.

Pentru a avea un pat de lux poți opta pentru o lenjerie de mătase. Aceasta este cea mai bună alegere pe care o poți face, dacă îți dorești un dormitor de lux în care să dormi pe cel mai bun material. Lenjeria de pat din mătase este elegantă, clasică, atemporală. Deja se știe cât de plăcută este la atingere, ce minunat este să dormi pe un material neted, moale și strălucitor. Fibrele de mătase sunt fine dar și rezistente, iar prin prelucrarea lor dau naștere unei țesături extraordinar de frumoase. În plus, un astfel de material are și proprietăți deosebite, este răcoritor vara și încălzește ușor corpul în sezonul rece.

Lenjeria de pat din mătase este rezistentă la spălări repetate, iar în plus este foarte potrivită pentru persoanele care au pielea foarte sensibilă. O astfel de lenjeri nu atrage praful, nu se infestează cu acarieni, deci nu va produce alergii de acest fel. Calitatea materialului este net superioară altor tipuri de lenjerii de pat și de aceea este apreciată de foarte mulți oameni.

Dacă cumperi o astfel de lenjerie cu siguranță o vei putea folosi foarte mulți ani pentru că nu se va deteriora rapid. Alege lenjeria de pat din mătase netedă pentru că are o strălucire incomparabilă. Este deosebit de frumoasă și confortabilă datorită proprietăților deosebite pe care le are doar mătasea naturală. Cu o astfel de lenjerie te vei bucura de un sentiment de lux în orice anotimp, fie vara sau iarna, vei dormi bine și atunci când este prea cald și atunci când este frig. Țesătura din mătase permite luminii să se reflecte din diferite unghiuri și de aceea are o strălucire aparte, un luciu care este plăcut și interesant.

Un domitor elegant este acela în care se folosesc lucruri frumoase, la standarde înalte. De aceea trebuie să alegi doar materiale ce sunt de bună calitate, elegante, care sunt proiectate în vederea realizării unor modele exclusiviste, care oferă lux ambianței din dormitor. Contează foarte mult și culorile, mai exact tonurile de culori, trebuie alese doar acelea care sunt armonioase și care se potrivesc cu restul tonurilor din dormitor.

Lenjeriile de lux sunt alese de oamenii care țin la confortul lor, nu sunt rezervate doar oamenilor foarte bogați. Pentru a te convinge, fii atentă la producători și vei vedea că ei oferă produsele lor pe piața cu vânzare cu amănuntul, în magazinele ce comercializează produse pe Internet și în magazine care vând astfel de produse pentru locuințele oamenilor.

În astfel de magazine apar diferite variante de lenjerii, din care se remarcă cele de primă clasă pentru că sunt de calitate superioară, sunt mai frumoase și mai elegante. Toate sunt disponibile pentru publicul larg. Dacă iubești luxul, poți alege o astfel de lenjerie oricând, chiar dintr-un magazin online.