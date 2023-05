Costel Băloiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a depănat amintiri de pe vremea în care lucra alături de regretații Sergiu Nicolaescu și Ion Dichiseanu. Mai mult, actorul a povestit o întâmplare care a avut loc într-o zi de filmare, atunci când Dichi l-a ajutat să-și îndeplinească un vis. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre Pistruiatul și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Pentru a le demonstra prietenilor săi că, într-adevăr, lucrează alături de Sergiu Nicolaescu, Pistruiatul și-a dorit o fotografie cu regretatul regizor, însă n-a primit-o nici după o săptămână de rugăminți cu toate că lucrau împreună. Salvarea sa a venit din partea lui Ion Dichiseanu, iar asta pentru că el l-a convins pe Nicolaescu să facă, totuși, o poză cu actorul Costel Băloiu, fiind singurul lucru pe care Pistruiatul îl cerea.

„Nici nu mai țineam cont că era lângă mine și că mi-am realizat visul”

Costel Băloiu: Se filma la Fabrica de cărămidă, undeva la Cluj, și eu eram așa de supărat că Sergiu Nicolaescu n-avea timp să facă o poză cu mine. Așa mă necăjea lucrul ăsta… Și, la un moment dat, într-o altă zi, filmarea când Ion Dichiseanu și „comoniștii” dau foc carului ăluia cu fân ca să proastă duba în care era Nicolaescu s-a făcut și după filmare eu stăteam tot încruntat că toți prietenii mei: „bă, filmezi cu ăla acolo. Fă, mă, și tu o poză să vedem și noi”. Și-mi era și ciudă că nu puteam să le demonstrez că nu se știa nimic de Pistruiatul în afara platoului de filmare. Și stăteam așa supărat și a venit domnul Dichiseanu: „mă, Bilă, de ce ești supărat?”. „Domnu′ Dichiseanu, mă rog de o săptămână de domnul Nicolaescu. Nu vrea să facă și cu mine o poză, să le arăt și eu prietenilor mei cu cine filmez”. „Lasă, mă, că îți aranjez eu”. M-a mângâiat el pe cap, mi-a ciufulit părul și a plecat. A mai trecut cred că vreo jumătate de oră și vin domnul Dichiseanu și domnul Nicolaescu: „Bilă, l-am convins”. A stat cred că vreo cinci minute, deci adus de domnul Dichiseanu, parcă nu-i venea, parcă aveam râie pe mine. Ezita. Și vorba aia… lucram, filmam. Și în poza făcută sunt așa de supărat că… nici nu mai țineam cont că era lângă mine și că mi-am realizat visul. Dar așa, în general, la filmare, cu domnul Dichiseanu mă înțelegeam bine, cu Sergiu mai puțin. Nu în ideea că avea ceva cu mine. El filma și avea treabă, pleca.

Adrian Artene: Erați în clasa a VIII-a. Cum au acceptat profesorii notorietatea dumneavoastră?

Costel Băloiu: Nu pot să spun că au acceptat pentru că toată perioada de filmare a Pistruiatului a fost de 11 luni și 11 luni vă dați seama că nu prea am servit pe la școală. În schimb, singura profesoară care s-a supărat a fost profesoara de istorie și i-am spus: „Fir-ar ea de viață să fie că și-n viața reală doamna de istorie tot 4 mi-a dat”. Nu i-am dat nume, nu i-am dat nimic. E, faptul că am spus la interviu că am luat 4 la istorie… au fost focul și jalea de pe lume.

