Pe când avea doar 18 ani, Pistruiatul a luat de soție o fată care avea vârsta de 16 ani în acea perioadă, devenind imediat după părinții unui băiat. Mariajul lor a ținut, însă, până când Costel Băloiu a finalizat armata, iar încă de la începutul anilor ‘90 fiul actorului trăiește în Canada. De altfel, între ei nu există o relație tată-fiu. Cei doi au vorbit pentru ultima oară în 1999, iar, în cadrul interviului, Pistruiatul a dezvăluit că a renunțat la a se mai gândi la ce face fiul său.

„Am renunțat de mult să mă mai gândesc ce face, unde e„

Adrian Artene: Afirmați dumneavoastră că la 18 ani v-ați căsătorit. N-ați știut să gestionați, din punctul acesta de vedere, notorietatea.

Costel Băloiu: Deloc. Atunci, neavând nici experiență, așa a fost să fie. Și aveai două variante, că așa era legea: ori o luai de nevastă, ori te duceai unde se duc alții.

Adrian Artene: Rămăsese însărcinată, avea 16 ani.

Costel Băloiu: 16 ani. Păi la Starea Civilă a venit cu mama ei.

Adrian Artene: Și cât a durat prima căsnicie?

Costel Băloiu: Până am terminat armata. Am terminat armata, ne-am despărțit și asta a fost. Fără supărări, fără nimic, nu se mai putea. A rezultat băiatul pe care-l am, e în Canada, plecat de ani de zile. A fost o tentativă, l-a adus Andreea Marin la „Surprize, surprize”, dar eu am fost tare dezamăgit. Să nu înțelegeți că vai, ce patriot sunt și urlă drapelul în mine, ca să folosesc un cuvânt mai nepopular. Când l-am auzit că vorbește prost, când l-am auzit că „tata, ce e aia, cum se spune la asta?”… Măi, băiatule, tu, indiferent unde trăiești, ești român.

Adrian Artene: N-ați putut admite faptul că s-a îndepărtat de inima românească.

Costel Băloiu: Exact. Asta m-a necăjit foarte tare. I-am zis „pentru mine și pentru cei de acolo, ești un străin. Indiferent ce vei face cu viața ta. Tu nu ești cetățean canadian. Tu ești român. Că ai niște acte, dar tu, în sufletul tău și în felul tău de a fi, tu tot român vei fi. Indiferent unde te vei duce”. Și aici, nu știu, nu i-a convenit, a plecat, nici nu mi-a zis, nici nu știu ce face.

Adrian Artene: De când nu mai păstrați legătura?

Costel Băloiu: Din 1999.

Adrian Artene: Aveți nepoți?

Costel Băloiu: Nu știu, chiar nu știu. Dacă nu… nu știu nimic.

Adrian Artene: Nu ați avut nicio tentativă de a-l căuta?

Costel Băloiu: Am încercat pe Facebook, și-a șters contul, nu știu absolut nimic. Nu disper, dacă așa vrea… Știți cum se spune… pentru copilul tău faci tot ce poți tu, dar dacă el nu vrea, nu vrea să meargă pe poteca aia, n-ai ce să faci. Și eu am renunțat de mult să mă mai gândesc ce face, unde e.

