Cum l-a anunțat Claudia Pătrășcanu pe Gabi Bădălău că va deveni tată. Artista a rămas însărcinată după 4 luni de relație: „Am fost speriată”

Claudia Pătrășcanu (45 de ani) și Gabi Bădălău (35 de ani) au trăit o poveste de dragoste. Iar din iubirea lor au luat naștere doi băieți, Nicolas și Gabriel. Artista și-a cunoscut fostul partener în urmă cu 10 ani, iar de atunci au mers pe un drum comun. Căsnicia lor, însă, s-a scindat. În cadrul unui podcast, cântăreața a dezvăluit cum îl anunțase pe fostul ei soț că va deveni tătic. Vezi mai jos detaliile.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au trăit o poveste de iubire. Au împreună doi băieți – Nicolas și Gabriel. După un deceniu de relație, însă, au ales să meargă pe drumuri separate. A fost intentat divorțul, care s-a lăsat cu scandal. În cadrul unui podcast, însă, artista în vârstă de 45 de ani a explicat care a fost momentul în care i-a spus fostului soț că va deveni tătic pentru prima oară. Totul a început într-o zi de primăvară. Rămăsese însărcinată după doar 4 luni de relație.

„De 8 martie mi-a spus că vrea să îi cunosc familia, ne-am intâlnit cu familia, am cântat, ne-am distrat. Prietenii spuneau că rămâneam împreună că eram ceva nou și special pentru el. După patru luni, el nu m-a invitat niciodată la el acasă, pentru că el nu avea casă. Avusese, dar le-a a vândut. Ne vedeam la mine, găteam la mine, stăteam, dormea la mine, în garsoniera mea. I-am cunoscut familia pe 8 martie, iar la finalul lunii martie am aflat că sunt însărcinată”, a relatat Claudia Pătrășcanu.

Deși a fost speriată, inițial, a avut suport din partea unei prietene. A fost sfătuită să îi spună lui Gabi Bădălău că va deveni tătic, după doar 4 luni de relație. Reacția lui a fost favorabilă, mărturisește artista. Îi trimisese o fotografie cu testul de sarcină, care era pozitiv. Fericit, a mers la ușa garsonierei cântăreței. I-a spus că vrea să păstreze copilul și, ulterior, s-a mutat în casa părinților lui Bădălău. Apoi, după câteva luni, s-au mutat împreună, cu cel mic. După nuntă, a apărut și cel de-al doilea copil.

„Am fost și speriată, nu trebuia să se fie așa, dar uite că așa a fost. S-a întâmplat! Fiind foarte panicată, nu voiam să îl anunț, tot prietena mea m-a sfătuit că așa e frumos. I-am trimis o poză cu testul. Într-un final a fost foarte fericit, că m-am trezit cu el la ușă. A spus că vrea să păstrez copilul, a vorbit cu ai lui, iar în timp m-am mutat în casa părintilor lui. Câteva luni am stat acolo, apoi ne-am mutat la casa noastră, am scos actele și povestea merge mai departe. Am scos actele în 2014 și apoi în 2015 am făcut nunta. Am făcut și al doilea copil”, a mai relatat artista, în podcastul moderat de Cătălin Măruță.