Cum l-a convins Anda Adam pe soțul Joseph să îi ia numele de familie. Artista a dezvăluit motivul

Anda Adam l-a convins pe soțul ei, Joseph, să îi ia numele de familie atunci când și-au unit destinele. Decizia nu a fost deloc întâmplătoare. În spatele acestei hotărâri s-a ascuns un motiv bine întemeiat, pe care artista l-a dezvăluit acum.

Anda Adam și Joseph Eudor Mohaci s-au căsătorit la finalul anului trecut, chiar înainte de Crăciun. Cei doi au spus marele „da” în fața ofițerului de stare civilă. Atunci bărbatul a decis să ia numele soției sale. Așadar, acum îl cheamă Joseph Adam. Au existat mai multe controverse în jurul acestui subiect, iar acum artista a lămurit totul.

Anda Adam a dezvăluit motivul pentru care soțul ei i-a luat numele de familie. Artista a spus că nu a fost o decizie întâmplătoare. Cei doi au discutat de la început acest lucru și au hotărât că așa este mai bine pentru cariera bărbatului. Joseph Adam sună mult mai bine a nume de scenă decât Joseph Mohaci. Partenerul de viață al cântăreței a fost imediat de acord cu propunerea.

„Da, el mi-a luat numele. Noi ne-am gândit, cumva în acest context, pentru faptul că el și-a început cariera în zona aceasta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai potrivit pentru un actor. Atunci, împreună ne-am gândit că Joseph și Adam chiar sună a nume de actor. Și am spus: Ok, facem invers. Iar el a spus: Ok, iau eu numele tău, pentru că îmi va folosi pe scenă. Avem și multe alte proiecte pe care le vom derula și vă vom da detalii despre mai multe lucruri care se vor întâmpla la anul. Joseph Adam mi s-a părut chiar un nume de scenă cu care el va putea merge mai departe într-o carieră cu adevărat în zona cinematografiei.”, a declarat Anda Adam pentru Spynews.ro.