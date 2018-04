Bogdan Planic este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai FCSB, din toate punctele de vedere. Gigi Becali nu i-a reproșat niciodată nimic, ba chiar l-a lăudat după unele meciuri în care și-a dat viața pe teren. Mai mult, sârbul de 26 de ani are o viață extrasportivă de invidiat… Nu consumă alcool, nu pierde nopți și este și un familist convins. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, l-a ”descoperit” pe fundașul roș-albaștrilor în Herăstrău, la plimbare, alături de soția lui, dar și de un cuplu apropiat.

În august, anul trecut, sub comanda lui Nicolae Dică apărea un fundaș central de ”fier”, Bogdan Planic, adus de la Vojvodina Novi Sad. Exact unul dintre posturile deficitare ale FCSB, iar tânărul technician își freca mâinile de bucurie. An de an, trupa patronată de Gigi Becali are obiectiv titlul, doar că în ultima perioadă nu a mai reușit marea performanță, deși toți specialiștii spuneau că FCSB are cel mai valoros lot. Cu Planic în centrul defensivei, dar și cu apariții surprinzătoare în careul advers, trupa care a fost ”exclusă” din Ghencea și evoluează pe Arena Națională este acum pe primul loc, în etapa finală, play-off. O revenire spectaculoasă, după ce CFR Cluj a condus autoritar.

Nicolae Dică le-a dat un ușor liber jucătorilor, pentru a scăpa de tensiunea acumulată în ultimele etape, când meciurile au fost pe viață și pe moarte. După victoria împotriva Craiovei, 2-0, jucătorii și-au luat un binemeritat respiro, iar sârbul Planic a preferat să iasă în parc, alături de soție, dar și de un alt cuplu. Cei patru au profitat de zilele însorite din ultima perioadă și s-au plimbat pe marginea lacului. Au discutat, s-au amuzat, apoi au intrat într-un restaurant, pentru un suc și o ”gustărică”.

Accidentare horror

Bogdan Planic nu a fost ferit de necazuri, în plan sportiv. La finalul lunii noiembrie a anului trecut, fundașul a suferit o accidentare groaznică. S-a întâmplat în minutul 78 al meciului de la Giurgiu, cu Astra, când FCSB a pierdut cu 2-0. Pe atunci portar al vicecampioanei, Florin Niță a intervenit la un balon, dar a căzut apoi pe piciorul lui Planic. Sârbul a suferit o entorsă cu întindere de ligament la gleznă.

A părăsit terenul pe targă și a ajuns la spital. A lipsit aproape două luni, asta pentru că a avut, totuși, noroc: tibia și peroneul nu i-au fost afectate, deși asta s-a văzut în momentul în care Niță a căzut peste piciorul lui.

