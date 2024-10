Cum o face Oana Roman pe Isa să nu se mai gândească la faptul că Marius Elisei nu o caută: „E foarte bine că nu mai stă să...”

După despărțirea de Marius Elisei, Oana Roman s-a ocupat singură de creșterea Isabelei. În nenumărate rânduri, vedeta a mărturisit că fostul ei soț lipsește cu desăvârșire din viața fiicei lor. Astfel, ea a fost nevoită să găsească diverse soluții pentru a o face pe micuță să uite de faptul că tatăl ei nu o caută. Recent, fiica lui Petre Roman a oferit detalii despre acest subiect.

La începutul anului 2023, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus „adio” definitiv. Bărbatul și-a găsit o altă parteneră de viață, alături de care este foarte fericit. Însă, acesta a uitat de fiica lui, Isabela, conform spuselor fostei soții.

Oana Roman a dezvăluit că viața ei se îndreaptă într-o direcție bună acum. De asemenea, vedeta a avut grijă ca fiica ei să depășească faptul că Marius Elisei lipsește din viața sa. Așadar, Isabela are o mulțime de activități interactive care îi ocupă timpul.

„Isa a început școala, activitățile, a început aikido, înotul, pictura, asta înseamnă drumuri în plus pentru mine, dar e ocupată, are treabă, școală, lecții activități. E ocupată tot timpul, dar asta e foarte bine că nu mai stă să se gândească și la alte chestii și suntem bine, cu treabă, cu agitație, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoase și suntem bine. Mie îmi merge bine, am proiecte, nu pot să mă plâng”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.