Oana Roman a povestit calvarul ultimilor ani alături de Marius Elisei: „Eram absolut mizerabilă. Nefericită”

După despărțirea de Marius Elisei, Oana Roman a rămas să aibă singură grijă de fiica ei. Atât din punct de vedere emoțional, cât și financiar, aceasta încearcă să suplinească lipsa tatălui din viața fiicei sale, Isabela, și se pare că reușește. Recent, Oana Roman a vorbit despre calvarul ultimilor ani alături de fostul ei soț.

Pentru a păstra o conexiune cu cei care fac parte din comunitatea sa, Oana Roman s-a adresat acestora și le-a propus să se alăture unei sesiuni de ”Q&A” (n.r. întrebări și răspunsuri) organizată pe Instagram. Aceasta a răspuns curiozităților celor care o urmăresc. Printre altele, una dintre întrebări s-a referit la viața ei actuală fără partener, dar și la felul în care reușește să facă față tuturor provocărilor de mamă singură. NU RATA: Durere pentru fiica Oanei Roman, în prima zi de școală. Ce s-a întâmplat cu Isa

Oana Roman a spus tot ceea ce a avut pe suflet și a vorbit despre perioada în care forma un cuplu cu Marius Elisei, tatăl fetiței sale. Aceasta își aduce aminte cu groază de zilele în care era căsătorită, zile în care se simțea extrem de nefericită și neîmplinită. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că despărțirea de fostul ei soț a venit la timpul și momentul potrivit, numind ruptura ca fiind ”cel mai bun lucru care putea să i se întâmple”.

Întrebată de unde are putere și energie să treacă peste tot ceea ce a pătimit până în prezent, Oana Roman a mărturisit că există anumite zile în care se simte copleșită de necazuri, însă în interiorul ei găsește tot timpul resursele necesare pentru a merge mai departe. NU RATA: Oana Roman a spus tot ce are pe suflet: l-a spulberat pe Marius Elisei, ce se întâmplă cu Isa, dar și… Câți bani îi dă Petre Roman nepoatei sale

„De unde am puterea să le fac? Sunt unii cu mai multe, dar nu îi vedeți. Energia și puterea sunt un dar pe care le-am primit de la Dumnezeu. Îmi este foarte clar lucrul acesta pentru că găsesc mereu resurse să rezolv tot și să merg mai departe, să mă descurc. Chiar dacă în unele zile îmi este greu și mie și simt că am obosit, găsesc resursele necesare să fac ce trebuie, mai departe. Am energie și putere, cred că acesta este harul pe care l-am primit de la Dumnezeu, dacă alte lucruri nu am primit. Dar asta da, putere și energie!”, a mai spus Oana Roman.