Cum organiza Mike Godoroja concerte pe blat, în comunism: „Era o competiție pe pile.” Dezvăluiri din podcast ALTCEVA

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Mike Godoroja, producător muzical, compozitor, realizator TV și, desigur, interpret de muzică blues și rock. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, acesta a vorbit despre arata sa și despre primii pași pe care i-a făcut în universul captivant al muzicii. De asemenea, acesta a dezvăluit cum în perioada comunistă muzica trebuia făcută pe ascuns, iar ascultarea a câtorva piese se transforma într-o adevărată operațiune.

Sâmbătă, 12 octombrie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost celebrul Mike Godoroja. Ediția a fost una extrem de interesantă, care a intrat în străfundul muzicii și în inimile celor care iubesc această artă. Legendarul artist a făcut mărturisiri interesante despre felul în care funcționau lucrurile în urmă cu mulți ani.

(CITEȘTE ȘI: Minutul de aur al vieții pe care l-ar retrăi! Povestea emoționantă a celebrului muzician Mike Godoroja)

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Mike Godoroja a vorbit, printre altele, despre perioada studenției sale și despre cum funcționau lucrurile la acea vreme. Artistul și-a amintit că în perioada comunistă întrunirile muzicale sau concertele erau o adevărată provocare și trebuiau organizate „pe blat”. De asemenea, era nevoie de o întreagă de mobilizare de forțe doar pentru a putea să asculte câteva melodii.

„Totul a plecat de la o facultate pe care am început-o nedorind-o. Primea mea intrare în lumea universitară a fost la Politehnică. Am fost dus acolo oarecum de mână de tata. Pentru că eram atât de preocupat de muzică și făceam ore de clarinet, făceam armonii și așa mai departe, dar la Conservator, poate nu știu mulți, în perioada aceea era o competiție pe pile macabră, plus că nu se făcea jazz, blues, rock. Și atunci am zis că nu am ce căuta acolo. Până tot am bâlbâit eu, tata m-a luat de mână, te duci și dai la Politehnică.

În ziua unu în care am ajuns la Politehnică, după salutul de dimineață, m-am băgat la Clubul Ing. Acest club, era în acea perioadă, un club de jazz și blues universitar și mai era la arhitectură, la Clubul A. Erau două zone. Eu am intrat acolo încrezător și doritor să văd. M-a întâmpinat un profesor, care avea rol de instructor, unul dintre cei mai buni ilustratori muzicali, care m-a filmat și m-a chestionat să vadă ce vreau eu. Și mi-a zis: Tu aici rămâi. De atunci am început să fac audiții de jazz, concerte pe blat, că nu aveai voie, și am început să mă obișnuiesc să comunic cu oameni de calibru. Atunci l-am cunoscut pe Johnny Răducanu, pe Florin Lungu, pe Florian Pitiș, pe care l-am invitat într-o seară și am făcut o vizionare a casetelor lui de la Woodstock.

Eu venind cu pizza făcută de mama și el venind cu țuică, pentru că nu aveam bar, nu aveam voie să vindem nimic. Era o comunitate hippie acolo la Politehnică și aveam și o formă de security. Eram trei studenți aranjați în felul următor. Unu era așezat la pod la Grozăvești, mai era unul aproape de rectorat și mai era unu care stătea în față la club. Toți ăștia comunicau cu brichete, își aprindeau țigara într-un semnal, când vena miliția.

Îmi aduc aminte că era în jur de ora 2:00 noaptea, și nu aveai voie după ora 22:00, și auzim bătând în ușă, ăsta era semnalul că gata. Toată lumea a tăcut, s-au stins luminile, doar fumam. Am stat așa vreo 15 minute, până când au auzit iar bătând, adică: gata, e în regulă. Și se mai făcea cu schimbul, ca să intre și ăia care dădeau semnalul”, a povestit Mike Godoroja.