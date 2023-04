Telespectatorii cu apetență pentru cazuri sociale se întreabă cum poți aduce echipa „Visuri la cheie” la tine acasă. Titlul acestui show te duce imediat cu gândul că este vorba de împlinirea unor visuri care devin realitate prin simpla mutare a unui autocar, element important al emisiunii. Potrivit protv.ro, filmările la noul sezon au început luna trecută. Capitole întregi s-au scris de-a lungul sezoanelor anterioare derulate pe parcursul celor nouă ani, unde casele unor oameni, considerați adevărați eroi prin tăria de caracter care i-a ajutat să depășească provocări ale vieții, au fost schimbate prin renovările făcute de întreaga echipă de arhitecți, designeri, constructori.

Cum poți aduce echipa „Visuri la cheie” la tine acasă. Înscrierile se fac foarte simplu

Visuri la cheie este un show adaptat după „Extreme Makeover; Home Edition, un serial de televiziune reality american difuzat între 15.02.2004 și 13.01.2012 pe ABC și HGTV (2020) care avea în vizor reamenajarea completă a unei locuințe, așa cum se întâmplă și în varianta românească. Serialul a fost produs de Endemol USA, o companie care a produs anual peste 15.000 de ore de programare a unor genuri, inclusiv dramă, reality TV, comedie, spectacole de jocuri, divertisment, în asociere cu Greengrass Television de la Disney-ABC Television Group. Runda originală ABC a fost găzduită de Ty Pennington; sezonul HGTV a fost găzduit de actorul Jesse Tyler Ferguson. Producătorii executivi au fost Brady Connell și George Verschoor.

În România, show-ul difuzat de ProTv a avut un moment de cumpănă după ce vedeta a decis să se retragă. În 2018, când gazda emisiunii Dragoş Bucur a luat hotărârea să renunțe la emisiunea ”Visuri le cheie”, pe motive de natură profesională, spre uimirea fanilor, acesta a făcut unele declarații menite a răsturna teoria celor care puneau la îndoială dacă totul este real sau regizat pentru ca postul ProTv să câștige în audiență.

Întotdeauna alături de oamenii nevoiași pe timpul celor patru sezoane, de când a debutat emisiunea, mai exact pe 29 octombrie 2014, Dragoș Bucur a produs bucurii și emoții, atât pentru cei care s-au trezit într-o casă la care poate nu se așteptau să arate ca în basm, într-o splendoare de neimaginat pentru unii, a spus: „DA, Visuri la cheie chiar este pe bune!”.

Cum a schimbat Visuri la cheie viața unei mame

În episodul 19 din 2022, o mamă, sătulă de abuzurile la care era supusă de către soțul ei, a ajuns să locuiască într-un grajd de doar câțiva metri pătrați alături de cei trei copii ai săi, făcea o mărturisire încărcată de emoție: „M-am renăscut a doua oară. Nu am crezut că vom fi noi norocoșii și că merităm ceva bun. M-am simțit cea mai specială persoană de pe pământ”, a completat aceasta în momentul în care echipa se pregătea să ajungă la ei.

Cum stau pregătirile pentru sezonul 10 de anul acesta, ne spune Dragoș Bucur, care, pe la începutul primăverii, anunța: „Ne pregătim pentru un nou sezon și nu pot să nu mă gândesc că se fac 10 ani de când cunoaștem familii și oameni care ne-au învățat, atât pe noi, cât și pe cei de acasă, foarte multe lucruri. Până acum, peste 100 de familii au mutat autocarul alături de echipa Visuri la cheie, iar renovarea continuă! Vrem să întâlnim și anul acesta oameni care merită cu adevărat o schimbare, așa că nu ezitați să completați formularul de înscriere”, declară Dragoș Bucur înainte de a porni în drumul spre cunoașterea noilor familii.

Alături de echipa de arhitecți cu nume noi precum Cristina Joia, Andra Marinescu, Alex Gavrilescu, Mara Ciubotaru, Oana Boghiu (sora Laurei Boghiu), Andrei Samoil, cel care a mai fost în primele două sezoane şi a revenit în sezonul 9, conform paginademedia.ro, Dragoș Bucur va cunoaște oameni noi, oameni simpli, probleme noi, cărora le va da șansa la o viață mai bună cu un acoperiș deasupra casei, a unei case renovate ce va lăsa tuturor amintiri de neuitat.

Înscrierile au început deja, iar cei care au ei înșiși un vis de împlinit sau cunosc o familie ce trebuie ajutată le spunem că e foarte simplu să completeze formularul de înscriere pe visurilacheie.protv.ro sau la adresa [email protected] De asemenea pe https://talent.protv.ro/VISURI-LA-CHEIE

Autocarul este pregătit, Dragoș și echipa de arhitecți sunt gata să ofere așa că renovările vor începe curând. Și Cristina Joia, designerul emisiunii „Visuri la cheie” le-a transmis telespectatorilor în emisiunea „Vorbește lumea” că pot să-și spună „poveștile proprii, sau poate aveți niște vecini, niște rude.. adică și altcineva poate înscrie o familie. (…) Este al zecelea sezon Visuri la cheie și al șaselea pentru mine. Este un sezon aniversar și mi se pare absolut minunat. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care se uită la noi, pentru că datorită lor emisiunea asta continuă. Dacă nu am avea public și emoția publicului de acasă, noi nu am putea să facem ceea ce facem. Am început să filmăm pentru noul sezon acum trei săptămâni și deja am predat primul apartament”, a mai mărturisit Cristina.

Important este să rețineți un fel de motto, ca să dăm doar un exemplu, al fostului designer în sezonul 5, Adela Pârvu: „Crede în oameni! Crede în a doua șansa pe care merită să o aibă cei aflați în dificultate!”