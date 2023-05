Impozitul pe venit nu reprezintă altceva decât o sursă a finanțării cheltuielilor de interes general al statului și al administrației locale. Altfel spus, impozitul devine un instrument al politicii economice prin care se redistribuie o parte a veniturilor, izvorul principal al formării bugetului de stat.

Cum poți fi scutit de impozite în România. Ce categorii de persoane beneficiază de „clemența” statului

Veniturile din taxe şi impozite cresc de la an la an din cauza schimbărilor produse în activitatea economică, care sunt legate de nivelurile de ocupare a forţei de muncă, vânzările de bunuri şi servicii etc., dar şi de modificările legislaţiei fiscale (ratele impozitelor, baza de impozitare, scutiri etc.). Sigur că toate acestea la un loc vor influența bugetul de cheltuieli al statului. În România, la fel ca în alte ţări, toţi cetăţenii trebuie să-şi plătească impozitele, conform principiului general, deşi proporţia nu este aceeaşi, pentru că nu toţi românii încasează aceleaşi venituri. De aceea şi sumele impozitate vor fi diferite pentru anumite categorii de persoane, pe care le vom identifica în rândurile de mai jos.

În afară de creşterea sau modificarea anumitor taxe şi impozite, statul a decis pentru 2023 și extinderea numărului de persoane care beneficiază de scutiri de impozite pe venit. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, anumite categorii de români au motive să se bucure, dacă o pot numi bucurie, de aşa-zisa „clemență” din partea statului.

IT-ştii din sectorul public

Veste bună pentru IT-iștii din sectorul public, întrucât vor avea aceleaşi facilităţi fiscale precum cei din mediul privat. Concret, personalul din instituțiile publice din domeniul IT va fi scutit de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, potrivit Ordinului comun adoptat de Ministerul Finanțelor, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Astfel de facilități fiscale trimit către IT-iștii care deservesc instituțiile menționate și care trebuie să ocupe funcția de administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de dezvoltare a produselor software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic, programator ajutor, analist ajutor, inginer de dezvoltare a produselor software.

Printr-un comunicat de presă, Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, declara la începutul lunii mai că: „noua inițiativă face dreptate pentru IT-iștii din sectorul public, considerată o chestiune de normalitate care trena de multă vreme” și le mulțumea „tuturor celor care au susținut această măsură, care face parte dintr-un efort mai amplu de a atrage experți din sectorul IT&C în administrația publică”.

Părinţii care au copii la şcoală, grădiniţă sau creşă

Pentru fiecare copil înscris la creşă, grădiniţă sau şcoală, părinții, care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora, beneficiază de o scutire/deducere personală suplimentară din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil înscris la una dintre unitățile de învățământ. Scutirea suplimentară la impozit pentru părinții salariați, anunțată prin Ordonanța guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2023. În realitate, părinții primesc 10 lei de copil, iar cei 100 de lei nu reprezintă o creștere salarială.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat și cele încadrate în gradul I de invaliditate

Facilitățile fiscale sunt menite să ușureze, pe cât posibil, viața persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Scutirea de la plata impozitului se va face pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent clădirii de domiciliu, pe mijloacele de transport aflate în proprietate sau coproprietate, etc.

Alte categorii de persoane care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren

Sunt persoanele care au calitatea de revoluționar, de militari participanți la acțiuni militare speciale din străinătate, veteranii de război, văduvele veteranilor de război, văduvele necăsătorite ale veteranilor de război sau persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social. De asemenea, odată cu aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, beneficiarii Decretului lege 118/1990 şi copiii lor sunt scutiți de impozite pentru imobile şi vehicule.

Decretul Lege nr.118 din 30 martie 1990 privește acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Salariații care lucrează în agricultură și industria alimentară

Salariații care lucrează în agricultură și industria alimentară au intrat în 2022 pe lista celor care nu vor mai plăti impozit pe venit și nici contribuția la sănătate, însă rămân asigurați, conform Legii nr.135/ 2022 care aduce modificări aplicabile începând cu 1 iunie 2022. Astfel, angajații din agricultură și industria alimentară, care primesc un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 de lei brut/lună, vor beneficia de taxe salariale reduse. Practic, legea aduce scutirea de impozitul pe venit, în cotă de 10%, scutirea de contribuția la sănătate, în cotă de 10%, reducerea contribuției la pensii, de la 25% la 21,25%, reducerea de 3,75% fiind fix partea care merge la pilonul II de pensie, reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă, de la 2,25% la 0,3375%. Un model asemănător cu acesta se aplică de ani buni și în construcții.

Ce facilități fiscale se acordă pentru angajații cu contracte pe drepturi de autor

Contribuția de pensie și sănătate se aplică doar dacă nu există alte tipuri de venituri de natură salarială. O taxare diferită se aplică și la veniturile din chirii, unde impozitul este de 10%, cu precizarea că se aplică la 60% din venit, iar contribuțiile la sănătate se plătesc în caz că aceste venituri depășesc 12 salarii minime pe economie. Și în cazul veniturilor din investiții, situația este aceeași, numai că nu se aplică deducerea de 40% pe impozitul pe venit. Fac excepție veniturile din dividende care sunt taxate cu 5%, potrivit Codului Fiscal (Camera Consultanților Fiscali), citat de digi24.ro.