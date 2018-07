Mircea Badea a tunat şi a fulgerat la adresa lui Mihai Bendeac şi a lui Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, care şi-au reluat colaborarea cu Antena.

Contactat de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 de vedere, Micutzu a spus că nu vrea să se implice în acest scandal, transmiţând totuşi un mesaj referitor la criticile lui Mircea Badea.

”Nu am niciun punct de vedere. Să fie sănătos! Da, sunt la filmări. Filmăm un nou sezon din ”Băieţi de oraş”. Nu vreau să mă bag în chestii de genul ăsta”, a declarat Micuztu pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România.

Mircea Badea i-a atacat dur pe Mihai Bendeac şi pe Micutzu pentru revenirea la Antene: ”Asta mi-a spus un prieten după ce a citit articolele despre cele două javre care, după ce au înjurat Antenele şi oamenii de aici, n-au avut nici cea mai mică problemă să apară ca nişte floricele profitând de libertatea totală conferită lui Bendeac, dar şi de lipsa totală de caracter a acestuia. Deja este un tipar pe care îl vedem şi în societate, în general. Categorii substanţiale de forme de viaţă înjură, contestă, #rezistă, urlă, protesteaza împotriva unor entităţi, dar se reped hulpav să adune bani, scutiri de impozite, gratuităţi, facilităţi sau oportunităţi de carieră acordate de respectivele entităţi. Prietenul meu avea dreptate: ”P*****i se bucură şi la un zgârci! Cum să nu plonjeze la banii Antenei?!” Aşadar: Oameni sau viermi? Asta e întrebarea. Forma de viata din filmulet face ceea ce cretinii ar numi imprecis “stand up comedy”. Treaba lui. Si a viermilor care rad la o asemenea monstruozitate. Problema e ca mamutul injurator apare la Antena1. Ati ghicit: e in trupa lui Bendeac. Eu am mai vazut asta de prea multe ori. Incep sa ma cam satur. A mai ramas foarte putin timp. Tic tac, tic tac!”