Marius Elisei şi Oana Roman au trecut printr-un nou episod tensionat în relaţie. Cei doi, alături de fiica lor au plecat într-o scurtă vacanţă pe litoral, însă tensiunile şi-au spus din nou cuvântul. Partenerul vedetei a publicat un mesaj acid pe reţelele de socializare, după ce mama fetiţei sale l-ar fi lăsat fără chei. Fiica lui Petre Roman nu s-a lăsat mai prejos şi a răspuns acuzaţiilor. Iată cum au stat, de fapt, lucrurile.

Conflictul a izbucnit după ce Marius Elisei a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a mărturisit că după ce s-a întors de la locul de joacă cu fiica lui, Isabela, a constatat că nu poate intra în apartament. Mai mult, acesta a declarat faptul că Oana Roman avea treabă și că nu a putut să le răspundă nici măcar la telefon. (VEZI DECLARAŢIILE AICI)

Cum răspunde Oana Roman acuzaţiilor făcute de partenerul său: „Cu asta am încheiat”

Deranjată de situaţia creată, Oana Roman a dorit să lămurească lucrurile. Se pare că cel care nu ar fi răspuns, de fapt, la telefon, ar fi fost chiar Marius Elisei.

„Nu-mi place să mă justific pentru că niciodată nu mint. Punct. Dar pentru că presa iubeşte mult scandalul, deşi eu NICIODATĂ nu am făcut scandal şi nu mi-a plăcut să vorbesc aiurea, consider că e cazul să lămuresc. Cine nu a răspuns la telefon? Şi câte mesaje am scris. Se ştia şi unde sunt şi cu cine. Punct. Şi cu asta am încheiat definitiv orice discuţie despre acest subiect. Mulţumesc.”, a transmis Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Fiica lui Petre Roman a publicat şi o captură de ecran cu discuţia dintre ea şi tatăl fetiţei sale chiar înainte de a pleca la întâlnire. Vedeta i-a trimis mai multe mesaje partenerului său în care îl întreabă insistent „Ce fac cu cheile?”.

Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei „scârțâie”?

În ultima perioadă, relația dintre Marius Elisei și Oana Roman pare să ”scârțâie”. Recent, bruneta dezvăluise faptul că situația nu s-ar fi îndreptat spre direcția dorită și că diferența de 10 ani dintre ei și-a pus amprenta asupra modului în care văd viața.

Totuși, în cadrul unei emisiuni TV, Marius Elisei a dorit să clarifice situația și a mărturisit că relația lui cu Oana Roman s-ar afla pe un făgaș normal.

„Dacă voiam să se afle, spuneam exact, am spus în mare. Nu este ceva concret. A spus o chestie. Așa mi-a venit să o spun. Nu este strict adresată către o persoană sau despre anumite întâmplări. Nu, nu are nicio treabă cu Oana. Este doar o constatare de-a mea. Nu este nimic concret. Nu este ceva care să atingă altceva. Este o simplă postare. Da, da, perfect (n.r. merge relația cu Oana Roman)”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni TV.