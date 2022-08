Marius Elisei, lăsat alături de fiica sa în stradă de Oana Roman: „Am rămas pe afară”

Marius Elisei a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care Oana Roman l-a lăsat în stradă împreună cu fiica lor, Isabela. Acesta a fost pus într-o situație destul de complicată, iar mama fetiței sale nu dădea semne că va răspunde prea curând la telefon.

Oana Roman și Marius Elisei sunt mereu în atenția utilizatorilor de pe rețelele de socializare, deoarece aceștia postează tot felul de acuzații unul la adresa celuilalt. De această dată, se pare că Oana ar fi fost cea vinovată, după ce a plecat de acasă fără să îl anunțe pe Marius, care a rămas în stradă, deoarece nu avea chei.

Marius Elisei a rămas pe stradă alături de fiica sa din cauza Oanei Roman

După ce și-a dat seama că a rămas pe drum, alături de fiica sa, Marius Elisei a postat un mesaj dur la adresa Oanei pe rețelele de socializare. Partenera sa ar fi părăsit casa în grabă, deoarece se presupune că a trebuit să ajungă de urgență să spele niște covoare, însă nu s-a deranjat să își aștepte fiica să vină din parc, deși știa că Marius Elisei nu are chei.

Ba mai mult decât atât, Oana a refuzat să mai răspundă la telefon o bună perioadă, fapt ce l-a determinat pe Marius Elisei să caute alternative, deoarece fiica sa avea nevoie urgentă la baie. Utilizatorii au reacționat imediat la postarea bărbatului, declarându-se pe deplin nemulțumiți de atitudinea Oanei Roman.

„Încă mai avem putere să zâmbim, am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă și surpriză… Am rămas pe afară fără chei pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon și acum căutăm variante unde să meargă Isa la wc. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea”, este mesajul scris de Marius Elisei pe rețelele de socializare.