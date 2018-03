Cum a reacționat Rodica Popescu-Bitănescu când a aflat că Aimee Iacobescu a murit! Cele două au fost certate mulți ani: „Se crede femeie fatală la 68 de ani! Nu-și dă seama că a îmbătrânit?”

Actrița Aimee Iacobescu a murit la vârsta de 71 de ani, pe un pat de spital. Îndrăgita artistă era bolnavă de cancer, iar sănătatea ei s-a degradat foarte tare în ultimul an. A fost una dintre marile doamne ale teatrului românesc, iar mulți și-o amintesc pentru rolul Domniței Ralu. A fost și în conflict cu mulți colegi de breaslă, care au acuzat-o că se plânge degeaba de bani. Printre cei care s-au certat cu Aimee Iacobescu s-a numărat Rodica Popescu-Bitănescu.

În urmă cu câțiva ani cele două au fost într-un adevărat război. Aimee Iacobescu a acuzat-o pe Rodica Popescu-Bitănescu că în calitate de regizoare la Teatrul Național lucrează doar cu cine dorește. În acest scandal, Aimee Iacobescu a fost susținută de Cezara Dafinescu, prietena pe care ani mai târziu a acuzat-o că îi datorează bani. (VEZI AICI Cezara Dafinescu, în scandal cu Aimee înainte să moară: „Ești o tâmpită!”)

„Am auzit despre nemulţumirile lor, că le discriminez, că favorizez pe alţii, etc. Aimee a ieşit la pensie de 15 ani. În piesă are rolul unei femei fatale. Ea nu-şi dă seama că a îmbătrânit? Se vrea femeie fatală la 68 de ani. Cezara, la fel, e pensionară. Mi-a fost impusă într-o piesă de conducerea teatrului. A dat probe, că nu mai juca nicăieri. Teatrul are şi actori angajaţi, care trebuie să joace”, a declarat Rodica Popescu-Bitănescu, în urmă cu câțiva ani.

„Dumnezeu să-i ierte păcatele!”

Rodica Popescu Bitănescu s-a declarat profund îndurerată de dispariție colegei sale de scenă. Actrița susține că toți colegii ei îi înțelegeau durerea și că știau de boala de care suferea Aimee.

„Îmi doresc să aibă odihnă şi linişte. Dumnezeu să-i ierte păcatele lumeşti. Pot să vă spun că noi, colegii care am cunoscut-o, înţelegem durerea ei. Ştiam de boala pe care o avea de câţiva ani. A jucat până când boala a răpus-o şi nu a mai putut să urce pe scenă”, a spus Rodica Popescu Bitănescu pentru România TV.