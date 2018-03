Ambele doamne ale teatrului și filmului românesc erau ajunse la pensie, după mai bine de 40 de ani petrecuți pe scena Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din Capitală. Cele două colege păreau legate de o prietenie puternică, însă au ajuns să se certe din cauza banilor. Cezara Dafinescu i-a fost alături în războiul pe care Aimee Iacobescu l-a avut cu UNITER, în cazul îndemnizațiilor de merit. Cu toate acestea, cele două au ajuns la cuțite, după ce Aimee a acuzat-o pe Cezara Dafinescu că nu i-a înapoiat un împrumut.

Ce spunea Aimee Iacobescu despre Cezara Dafinescu: „N-a mai dat niciun semn!”

„Datorită admiratorilor mei care îmi sunt mereu alături, am reuşit să-mi plătesc datoriile şi voi putea să trec această iarnă fără probleme. Pentru operaţia de cataractă a mamei mele am pus deoparte 2.000 de lei. După ce am declarat câţi bani s-au strâns din donaţii, pe 10 decembrie, m-a sunat Cezara să-mi ceară 2.000 de lei… A specificat «cu împrumut, până pe 15». Am crezut că până pe 15 decembrie, când luăm pensia, dar a vrut până pe 15 ianuarie (2016 – n.r.).

Şi i-am dat. A venit, a luat banii şi dusă a fost. Mama a fost martoră. Nu m-am gândit nicio secundă să facem o hârtie de mână, că doar ne cunoaştem de atâta vreme. De atunci Cezara n-a mai dat niciun semn. Am tot sunat-o, dar nu-mi răspunde. I-am trimis şi un mesaj la care nu a răspuns… Eu, acum, ce fac cu mama, cum o mai operez dacă nu mai am bani?! (…) Înainte de a-mi cere împrumutul, Cezara mi-a propus să-i dau toţi banii din donaţii şi să-i depună ea la o bancă unde se oferă o dobândă mare. I-am zis că am nevoie de ei să-mi plătesc datoriile şi atunci s-a enervat. Mi-a spus «Eşti o tâmpită!» şi mi-a închis telefonul”, declara Aimee, pentru ziarul Ring.

Cezara Dafinescu a negat acuzațiile

Cu toate acestea, Cezara Dafinescu a negat vehement acuzațiile pe care i le-a adus colega ei de scenă. Ea a susținut că nu a împrumutat niciodată bani de la actriță.

„Ne cunoaştem de atâta timp şi niciodată n-am împrumutat bani de la ea. Într-adevăr, m-a rugat să ne vedem şi am vizitat-o acasă luna trecută, însă doar pentru a-i citi reacţiile oamenilor la declaraţiile ei în care spunea că moare de foame în casă. A fost deranjată de felul în care lumea comenta pe internet situaţia ei şi atunci ea mi-a propus să spunem că m-a împrumutat cu 2.000 de lei, ca să-şi mai spele imaginea publică.

Aşadar, a fost o convenţie între noi, nu mi-a dat niciun ban şi n-am luat nimic de la Aimee Iacobescu. Ştiu că se confruntă cu probleme de sănătate şi financiare şi mereu am sprijinit-o. Probabil că din cauza tratamentului care are, se pare, şi efecte secundare, a uitat ce a făcut cu banii respectivi. N-am ce sumă să-i înapoiez pentru că n-am luat niciun leu de la Aimee”, a spus Cezara Dafinescu, pentru sursa citată.