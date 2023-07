Cum reușește Adriana Antoni să se mențină în formă. Dieta pe care o respectă cu sfințenie

Adriana Antoni este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Cântăreața are o carieră uriașă în spate, după ani întregi în care a muncit pe brânci să ajungă unde este astăzi. Vedeta muzicii de petrecere de la noi se bucură de mult succes, având un public imens care o invită la spectacole și petreceri private. Se menține în formă, având o siluetă de invidiat, chiar dacă anii au trecut. Care este secretul ei?

Adriana Antoni are 47 de ani și se bucură de viață la fel ca-n anii adolescenței. Celebra cântăreață de muzică de petrecere se menține în formă, chiar dacă anii au trecut, iar oboseala de la spectacole și-a spus cuvântul. Artista face tot posibilul să aibă o viață sănătoasă, așa că nu renunță la sport. Are multe alte secrete pe care le-a dezvăluit abia acum. A renunțat la diverse alimente, care nu-i făceau bine. Așa a reușit să topească kilogramele și să ajungă la o siluetă de invidiat pe care și-o dorea de ani buni. Ce-i drept, cu multă muncă și disciplină arată senzațional astăzi.

Face sport cu Irina Loghin

Are o dietă echilibrată și consumă multe fructe și legume. A renunțat la zahăr și nu se abate de la această regulă. Nici carne nu prea mai mănâncă, lucru care a ajutat-o să dea jos kilogramele nedorite. Mai mult decât atât, ea face sport cu Irina Loghin de două ori pe zi.

„Mă mențin în formă prin câteva lucruri simple: mâncare sănătoasă, multe fructe și legume, plimbări lungi prin parc. Câteodată alături de scumpa mea prietenă, doamna Irina Loghin, prin rugăciune, și mai ales prin căldura și energia bună pe care le acumulez în suflet la fiecare eveniment unde mă întâlnesc cu cei care mă ascultă și mă îndrăgesc și îmi transmit aceste lucruri frumoase.

Nu am o dietă secretă, dar cel mai important lucru pe care l-am făcut este că am tăiat în proporție de 80%, zahărul și carnea roșie. În rest, îmi place să mănânc multe legume și fructe. Cât mai puțin carbohidrați și m-am obișnuit să postesc, ceea ce mă ajută și la sănătate, și spiritual”, Adriana Antoni, potrivit unica.

Adriana Antoni a renunțat la dulciuri

Cântăreața duce o viață sănătoasă și a spus adio dulciurilor. Nu poate recomanda dieta ei altor persoane, dar spune că o respectă cu sfințenie.„Nu pot să spun că aș recomanda ceva anume, pentru că mi-am dat seama că ce funcționează pentru mine, probabil că nu va avea același efect la altcineva. Ce pot să vă spun este că recomand foarte mult să fiți atenți la cum reacționează corpul vostru la anumite alimente și să îi dați ceea ce vă cere. Pentru mine, acestea sunt lucrurile care funcționează cel mai bine.

Pentru mine, un stil de viață sănătos înseamnă o combinație de lucruri. Insă cel mai important este să fiu bine din punct de vedere spiritual. Dacă această parte a vieții este în regulă, mi-am dat seama că lucrurile merg bine, dacă spiritual nu sunt bine, nu mă pot concentra pe dietă și activități fizice. Cel mai greu mi-a fost să renunț la dulciuri, mai exact la zahăr, pentru că e peste tot”, a mai spus Adriana Antoni, pentru sursa citată.