Cum reușește Dragoș Bucur să-și țină boala sub control. Dieta pe care o urmează juratul de la Românii au talent

În urmă cu mai bine de 25 de ani, Dragoș Bucur a fost diagnosticat cu diabet. Actorul a trebuit să învețe să trăiască diferit pentru a își ține boala sub control. Acesta a vorbit recent despre afecțiunea de care suferă și despre lucrurile la care a renunțat pentru a se menține în parametri. Cum își ține acesta boala sub control?

În urmă cu ani de zile, după ce a slăbit destul de mult, îi era mereu sete și urina mai des decât de obicei, Dragoș Bucur a mers la medic pentru a afla ce se întâmplă cu el. Astfel, acesta a primit diagnosticul care i-a schimbat viața. Actorul suferă de diabet, însă a învățat să gestioneze afecțiune. Ce trebuie să facă acesta zilnic?

Pentru a își ține boala sub control, soțul Danei Nălbaru a trebuit să învețe să trăiască altfel. Acesta are acum un stil de viață sănătos, iar de ceva timp a eliminat din meniul său dulciurile. Chiar dacă mai există mici excepții, de cele mai multe ori Dragoș Bucur înlocuiește preparatele dulci cu fructele.

„Nu am mai mâncat dulciuri de la prânz. Nu mănânc în fiecare zi și oricum am vreun an-doi de când am înlocuit dulciurile cu dulciurile din fructe. Când simt nevoie de dulciuri apelez la un smoothie sau fructe, ori smochine, cam așa ceva, dar mai mănânc și dulciuri”, declara Dragoș Bucur.