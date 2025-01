Cum s-a cunoscut Oana Lis cu Viorel. Povestea este una scoasă din filme

Oana Lis a fost invitată recent la CANCAN SENZAȚIONAL, unde a rememorat momentele inedite din perioada tinereții, dezvăluind detalii despre cum l-a cunoscut pe Viorel Lis, fostul primar al Capitalei.

Atmosfera campaniei electorale din care făcea parte și Oana Lis era una plină de energie, iar pentru o tânără cu resurse limitate, micile beneficii, precum pizza sau participarea la evenimente, erau foarte atrăgătoare. Grupul de voluntari era format din mulți tineri, iar experiența era văzută ca o oportunitate de socializare și de a cunoaște oameni noi.

În acea perioadă, Oana l-a întâlnit pentru prima oară pe Viorel Lis, care se afla în campanie electorală. Lis era o figură carismatică și foarte populară în rândul oamenilor, iar interacțiunile cu el erau ocazionale. Diferența de vârstă dintre ei, Oana având 18 ani, iar Lis 53, părea să facă imposibilă o legătură mai strânsă, însă lucrurile au evoluat într-un mod neașteptat.

După ce și-a trecut numărul de telefon fix în cererea de voluntariat, Oana a început să primească apeluri de la Lis. Abia după mai multe apeluri, a înțeles că persoana care o căuta era Viorel Lis, lucru care a surprins-o, având în vedere statutul său și diferența de vârstă.

Viorel Lis era recunoscut în acea perioadă pentru implicarea sa în proiecte sociale, reușind să finalizeze blocuri abandonate de pe vremea regimului comunist și să ofere locuințe persoanelor fără adăpost. Popularitatea sa era foarte mare, iar modul în care interacționa cu oamenii, indiferent de statutul lor social, l-a făcut respectat și admirat.

„Prietena asta avea un prieten care era profesor universitar. Acum mi-am găsit aminte că a mers pe la el la ASE și el ne-a dus. El era prieten cu Viorel, cumva. Și aveau nevoie de tineri, pentru că nu ne plăteau, dar ca și tinerii îți place, pentru că erau evenimente. Mai se lipea ceva. Pentru noi pizza și așa era ceva extraordinar. Am fost la concert că am făcut talisman prima oară în viața mea și așa eram încântată. Și atunci l-am cunoscut pe Viorel de vreo două ori. Bineînțeles că, cum să zic, el nu mai ține minte. Lui plăcea de prietena asta mea, mi-a și zis, Oana, vezi că n-am făcut la bucătărie, a încercat Lis să mă pupe. A, o, o zic. Stai puțin, că nici eu nu știam asta. Deci acum… Nu prea am povestit lucrurile astea. 18 ani, da, da. Și prietena rra colega mea, era colega mea de seama pe mine. La Dante. Da, da,

Lis nu era primar general. Nu, era în campanie. Prietena mea avea deja un iubit, dar vrea să-l folosească pe Viorel, spun sincer. Adică îl ducea cu vorba. Și ce, să-i spună iubitorul? Da, da, nu, să-l folosească, să ne invite pe acolo, pe acolo. Ți-am spus când ești tânăr, sărăcuță, te încântă că te invita cineva la un restaurat. Nu, era cu bandă, era foarte, foarte drăguț. Haios, da. Haios, drăguț și foarte, nu știu cum să zic, m-a impresionat foarte mult atunci la el, pentru că el vorbea, și asta am preluat și eu de la el, el vorbea cu toată lumea la fel, nu contează.

Și eu am putea să-i dau cuiva telefonul, dar el nici nu mi-a cerut telefonul, dar cred că în cererea, acolo la angajare, mi-am pus telefonul de fix, de acasă. Și când veneam acasă de la serviciu, azi așa, mâine așa, trece un timp, îl sunam pe frate, mi-era mai mic, zic, m-a sunat cineva? Păi te-a sunat unul de la primărie, zic, care de la primărie? Zic, măi Ștefane, întreabă cine e de la primărie, știi? Azi așa, mâine așa, mi-a spus că îl cheamă Viorel. În niciun caz nu mă gândeam că e Viorel. Care Viorel, zic, dar întreabă la ce serviciu lucrează, ce vrea, zic, doamne… Și apoi mi-am dat seama că… Deci el a zis că e Viorel de la primărie și a zis… Da, da, da, Viorel de la primărie. Da, nu mă gândeam la Viorel, pentru că era diferența de vârstă, nici nu mă gândeam… Nu, nu, nu m-am gândit la o relație.Da, da, da, nu m-am gândit la o relație și plus că nu credeam eu că se uită el la mine. Crede-mă că el era un bărbat foarte curtat. Chiar prietenele mele mi-au spus că îl plăceau. Pentru că era un bărbat bine făcut, înalt, șarmant, știa să facă o femeie să se simtă bine, să te simți în siguranță lângă el. Ca număr de voturi avea al doilea număr după președintele României. Da, da, da, că așa, a avut multe voturi, a luat cu nu știu cât la sută și… Adică era simpatizat de… Da, da, da, era simpatizat de oameni, era popular ca să zic.”, a spus Oana Lis la CANCAN SENZAȚIONAL.