În urmă cu doi ani, Smiley și Gina Pistol nu se mai ascundeau de ochii lumii, practic, își arătau relația de iubire care dura de ceva vreme. Ba chiar artistul avea să povestească și cum a cunoscut-o mai bine pe Gina, alături de care are, acum, o fetiță.

Smiley și Gina Pistol recunoșteau că au o relație de iubire, iar apoi au început să-și facă apariția, împreună, la diferite evenimente. Timpul a trecut, relația s-a văzut că este una sudată, reală, iar acum cei doi sunt părinții unei fetițe superbe, Josephine Ana, născute în urmă cu mai puțin de o lună. Smiley este în al nouălea cer, a și demonstrat-o de multe ori prin postările făcute pe rețelele de socializare. Dar și de curând!

Cum s-a cuplat Smiley cu Gina Pistol! Chiar artistul a făcut dezvăluirea: ”Nu-i ușor pentru o femeie să stea cu mine!”

Smiley a fost invitatul lui Mihai Morar, în podcastul său. A vorbit despre multe, despre Gina și relația lor. Ba chiar i-a povestit lui Morar cum a început relația cu Gina Pistol. „Eu pentru Gina am fost un test de răbdare. Ea cumva a devenit mai răbdătoare, mai așezată mai echilibrată. Ea e mai colerică, mai vulcanică și eu te pot scoate din sărite foarte ușor prin felul meu de a fi. Nu e ușor pentru o femeie să stea cu unul ca mine. Cumva am fost un test de răbdare pentru ea, care probabil a pregătit-o pentru următorul test de răbdare (n.r. acela de a fi mama)”, i-a povestit Smiley lui Mihai Morar.

Ce a găsit Smiley la Gina? Tot el avea să spună. „Ea pentru mine a fost ce aveam eu nevoie ca prezență feminină în viața mea. Pentru că regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în Gina: este foarte jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost, m-am simțit excepțional, n-am simțit niciodată un moment de plictiseală, ne plac același gen de trupe, de filme, aceeași mâncare. Suntem foarte asemănători din foarte multe puncte de vedere. Nu-mi pune întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea să am un om acasă care mă așteaptă și care nu pune la îndoială ceea ce spun eu vizavi de programul meu, de ceea ce am eu nevoie și care îmi oferă ceea ce am eu nevoie”, a dezvăluit cântărețul.

Sursa foto: Instagram