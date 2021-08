Cum s-a distrat Armin Nicoară la petrecerea burlacilor: „Femei, băutură și dans”. Ce a spus Claudia Puican

Armin Nicoară și Claudia Puican vor deveni în curând soț și soție. Înainte de acest pas, aşa cum e „tradiţia” viitorul mire îşi doreşte să aibă parte de petrecerea burlacilor. Astfel, artistul i-a povestit partenerei sale în ce croazieră „de vis” v-a pleca alături de câţiva prieteni.

Armin Nicoară a organizat pentru prietenii săi câteva zile de neuitat. Convins că nu o să recuşească să obţină singur aprobare din partea Claudiei, artistul şi-a luat „echipa” şi împreună au pornit „la luptă”.

Artsitul i-a povestit viitoarei soții faptul că unul dintre amicii săi a găsit o croaziere unde… surpriză…. bărbații au all-inclusive la femei. Mai mult decât atât, acesta i-a explicat faptul că pe lângă doamnele și domnișoarele ce vor fi prezente pe croazieră, „masculii” vor avea şi băutură la discreție.

„Acum dacă facem nunta, trebuie să facem petrecerea burlacilor. Ornel a găsit și a cerut voie și la soție, a găsit o croazieră, dar ce se întâmplă, ai all-inclusive la femei. Femei, băutură și dans”, a spus Armin Nicoară la Antena Stars.

Planurile artistului nu au fost pe placul viitoarei soţii care se gândea cu groază la cele povestite de Armin. Deşi artistul aştepta o confirmare din partea Claudiei, aceasta nu a venit. Blondina nu a negat, dar nici nu a aprobat dorinţa partenerului său de a participa la petrecerile de pe croazieră.

Armin Nicoară își dorește copii, însă are o mare temere

”Mi-aș dori foarte mult un copil, însă, îmi este teama, foarte teama… sa nu îmi moștenească boala. Eu am diabet, sunt dependent de insulina, și fac câte patru injecții pe zi. Nu mi-aș dori ca băiatul meu, fiindcă vreau cu toată ființa mea sa am un băiat, sa treacă prin calvarul meu.

De 21 de ani, ma lupt cu boala și este cumplit. Am sa îmi fac analizele și, în funcție de ce îmi va spune medicul, dacă diabetul este ereditar sau nu, atunci voi lua o decizie. Sper ca totul sa fie bine și eu sa pot deveni tata în curând. Claudia este pregătită deja sa devina mama”, a declarat saxofonistul Armin Nicioară.

Cum a descoperit boala: ”S-a întâmplat acum câțiva ani, când aveam 15 ani. N-am acceptat boala. S-a întâmplat din scurt. De pe o zi pe alta. Mi s-a făcut sete, un bidon de cinci litri l-am băut în câteva ore. Mama și-a dat seama, a sunat la o doctoriță. Eu nu știam de regim, de injecții… A fost nenorocire! Nu m-am obișnuit cu injecțiile… Până acum un an nu le făceam cum trebuie. Eram la un pas de prăpastie!”, povestea Armin Nicoară.

