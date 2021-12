Cum s-a îmbogățit Selly, unul dintre cei mai tineri milionari români? „Primii bani pe care i-am câștigat au fost 50 de dolari”

Selly sau pe numele său adevărat, Andrei Șelaru, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România a dezvăluit secretul faimei sale. El a povestit despre întreg procesul prin care a trecut până să devină milionar, dar și cel mai cunoscut „Youtuber” din România.

Invitat în cadrul podcastului realizat de artistul Damian Drăghici, vloggerul a făcut sincere mărturisiri despre viața sa, dar și despre drumul pe care l-a urmat pentru a atinge succesul în plan profesional.

Cum și-a început Andrei Șelaru, alias Selly, cariera?

Tânărul în vârstă de 20 de ani, nu s-a sfiit și a povestit cum a ajuns să facă primul milion de abonați, dar și primii săi bani din Youtube, acest lucru întâmplându-se la o vârstă mult prea fragedă. Pentru multă lume pare de necrezut că la anii lui a ajuns să aibă câștiguri enorme.

”Totul a început implorând-mi părinții sa îmi ia o camera video, când eram foarte mic, pe la 6-7 ani. Nu știam încă de existenta YouTube, însă ce vedeam eu la televizor cu absolut tot ce era media mi se părea atât de fascinant, mi se părea un complet alt univers. Nimeni din familia mea nu avea nicio legătură cu universul respectiv, mama e profesoara de matematică, tata este inginer silvic.

Când mi-au cumpărat în sfârșit o cameră, camera de 500 de lei, am început să filmez absolut tot ce făceam prin casă. Asa a început totul, ulterior am aflat de youtube.com, făceam meditații la engleza, prin clasa I, a doua, iar în casă a-V- am postat primele chestii pe internet. A fost foarte empatizată creșterea aceasta, nu s-a întâmplat deloc peste noapte”, a declarat Selly în podcastul lui Damian Drăghici.

Care au fost primii bani câștigați de Selly din YouTube?

Începuturile nu sunt niciodată ușoare, iar Selly a luptat din greu pentru a ajunge printre cei mai buni. A muncit, dar a ajuns unde și-a propus. Pe plan financiar o duce extrem de bine și nu doar pentru vârsta lui, căci mulți români pot doar să viseze la asemenea câștiguri.

Cântărețul a mai mărturisit că atunci când s-a apucat prima dată să posteze videoclipuri pe YouTube nu era urmărit nici măcar de 100 de persoane, însă cu timpul el a devenit cunoscut.

”Am făcut vreo 8-9 luni treaba asta fără să mă urmărească nici măcar 100 de oameni. Când am intrat in 2014 aveam vreo 10.000 de abonați, în 2017 aveam vreo 600, în 2018 am făcut un milion, în 2019 am făcut 2 milioane, iar acum am 3 milioane. Totul s-a întâmplat treptat. Cred ca am început să conștientizez cu anii că ce fac eu poate să genereze și bani și să fie un lucru de succes. Primii bani pe care i-am câștigat au fost 50 de dolari”, a mai spus Selly.

