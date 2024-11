Cum s-a ”jucat” apariția Claudiei Pătrășcanu la Antenă, alături de copii! Adevărata provocare vine la anul

Claudia Pătrășcanu i-a deschis proces fostului soț, Gabi Bădălău fiindcă acesta nu-și dădea acordul ca băieții lor să apară alături de artistă într-un reality show. Judecătorii i-au dat Claudiei în primă instanță câștig de cauză, însă afaceristul avea drept la apel. A decis să nu facă apel pentru „pace și liniște” în familie, astfel că artista va putea apărea cu cei doi copii în cadrul emisiunii. Ceea ce nu știe însă lumea este că nu doar în cadrul unui reality își va face apariția Claudia Pătrășcanu, ci și într-un film. Artista este pe cai mari anul următor și a dezvăluit totul, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

În viața Claudiei Pătrășcanu se produc tot felul de schimbări de la o vreme. La sfârșitul lunii septembrie, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se judecau de zor. Artista voia să fie protagonista unei emisiuni TV, împreună cu cei doi copii pe care îi are cu fostul soț. Iubitul Biancăi Drăgușanu a fost total împotrivă, asta deoarece micuții erau oricum expuși destul de mult, prin prisma divergențelor publice pe care le-au avut părinții de-a lungul anilor. Artista a intentat apoi proces în instanță și a avut câștig de cauză, dar asta pentru că Gabi a decis să nu facă apel. Acum, cântăreața poate apărea cu copiii în reality show. Însă acesta nu este singurul proiect care o așteaptă pe artistă în anul următor.

Claudia Pătrășcanu face schimbări în carieră: „Voi avea și copii în film„

Claudia Pătrășcanu a făcut declarații după ce a reușit să obțină acordul tatălui copiilor ei pentru a semna cu televiziunea pentru un proiect de tip reality-show, în care Nicholas și Gabriel Jr vor apărea.

„Am câștigat în instanță dreptul de a apărea cu copiii la reality-show-ul Antenei Stars, este un proiect care se discută pentru anul următor, dar cel mai important este că lucrurile sunt în regulă. Va fi pentru mine un an foarte plin din punct de vedere al carierei”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.RO.

Mai mult, artista susține că 2025 va fi un an plin de provocări pe plan profesional. A semnat cu o casă mare de discuri, va lansa o nouă piesă, însă adevărata provocare va fi momentul în care va apărea într-un film. Vedeta va fi protagonista unei noi producții românești și va avea un rol care i se potrivește mănușă.

„Am semnat cu cei de la Hahaha Production, vreau să scot piesă după piesă. Am făcut o piesă în Albania și o voi lansa în ianuarie.Lansez o piesă nouă, am preferat să nu o lansez în luna decembrie. Din luna decembrie să încep cu promovarea și o lansez în ianuarie. Va începe o activitate intensă muzical, mai ales că acum au crescut copiii, încerc și o să reușesc să fac mult mai multe lucruri în ceea ce privește cariera mea muzicală. Mi s-a propus la anul să joc și într-un film și atunci cred că voi fi în acțiune cu treaba asta. Voi avea un rol de mamă, este un proiect frumos, nu am voie să spun prea multe momentan. Este un film în care am un rol de mamă, pe mine m-a bucurat și am plâns de fericire pentru că mi se și potrivește. Voi avea și copii în film, nu sunt copiii mei”, a mai dezvăluit Claudia Pătrășcanu.

Ce vor face de sărbători Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău: „Așa ne-am înțeles”

Cu toate că următoarea perioadă este foarte aglomerată pentru ea, Claudia nu se plânge. O motivează și faptul că anul acesta copiii vor fi la ea de Crăciun. Claudia susține că va pregăti totul în cel mai mic detaliu pentru a sărbători cum se cuvine. De Anul Nou vor pleca de la temperaturile cu minus la cele de plus 25 de grade. Au ales ca destinație Dubai.

„Aștept Crăciunul mai tare ca niciodată pentru că băieții au crescut, iar anul acesta sunt la mine. Anul trecut au fost la tatăl lor, iar anul acesta sunt la mine. Vreau să pregătesc casa frumos, să o împodobesc. Anul acesta vreau să merg la colindat, nu am fost în niciun an la colindat și vreau să ne îmbrăcăm frumos, tradițional și să merge să colindăm vecinii și apropiații. După Crăciun vom pleca în vacanță șase zile în Dubai, vom face Revelionul acolo. De acolo, Gabi îi va prelua pe copii din Dubai și va pleca cu ei în altă vacanță. Gabi nu va face Revelionul cu noi, doar eu cu copiii vom face în Dubai, așa ne-am înțeles” , a spus ea pentru CANCAN.RO.

Însă până să-i zboare gândul la vacanță, vedeta se preocupă întru-totul de copiii ei: „Toată ziua sunt pe stadion cu copiii, merg la meciurile lor. Chiar m-a întrebat cineva: „Tu te-ai căsătorit cu stadionele?” , a mai spus Claudia Pătrășcanu.

