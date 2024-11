Claudia Pătrășcanu și mama lui Gabi Bădălău au fost citate, din nou, în fața instanței într-un proces deschis în urmă cu un an. Așa cum știm, Rodica Bădălău i-a deschis un doar penal, acuzând-o că ar fi pus microfoane printre lucrurile copiilor, atunci când aceștia mergeau în vizită la tatăl lor pentru a avea acces la discuțiile din casă. Procurorii care se ocupă de dosarul penal dintre Claudia Pătrășcanu și fosta ei soacră, Rodica Bădălău, au cerut ca acesta să fie închis definitiv. Parchetul a dispus neînceperea urmăririi penale, potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată. Totuși, este necesară o hotărâre a instanței pentru ca dosarul să fie închis definitiv. Ce spune Claudia Pătrășcanu de această situație, dar și care este relația cu foștii socrii, aflăm de la vedetă.

De-a lungul anilor între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au existat numeroase tensiuni și, pe lângă cei doi care și-au deschis reciproc numeroase procese și și-au adus acuzații unul la adresa celuilalt, și mama afaceristului a deschis un proces împotriva fostei nurori. Anul trecut Rodica Bădălău a dat-o în judecată, acuzând-o pe cântăreață că le-a pus copiilor microfoane printre haine pentru a avea acces la discuțiile din casă. Recent însă, procurorii care se ocupă de dosarul penal dintre Claudia Pătrășcanu și fosta ei soacră, Rodica Bădălău, au cerut ca acesta să fie închis definitiv.

Claudia Pătrășcanu, primele declarații după ce procesul cu fosta soacră a fost închis: „S-au luminat niște minți”

Claudia Pătrășcanu a câștigat o primă bătălie în procesul cu fosta soacră.Procurorii au închis dosarul penal în care erau implicate Claudia Pătrășcanu și fosta soacră, iar zilele trecute au cerut instanței să gireze decizia. De asemenea, judecătorii ar putea dispune reluarea anchetei sau ar putea hotărî ca reclamanta să fie acuzată de denunț calomnios. Această faptă se pedepsește de lege cu închisoare de unul până la trei ani.

„Nu mai există procesul, procurorii au cerut să fie închis definitiv. Vreau să se încheie această situație. Suntem în postul mare al Crăciunului, îmi doresc să fie înțelegere și liniște în familia mea. Sunt bunicii copiilor, Gabi este tatăl copiilor mei și chiar nu mai vreau să mai dau detalii. Cred că Dumnezeu așază ușor, ușor lucrurile și toate în viață se întâmplă cu un scop. Probabil că s-au luminat acolo niște minți și totul este spre bine.

Mi-aș fi dorit să nu se întâmple nimic din anii anteriori. Au fost cinci ani epuizați și irosiți cu energii negative multe, dar așa a fost să fie. Poate că din lucrurile acestea învățăm fiecare dintre noi. Eu am învățat să fiu mai înțeleaptă, mai bună, mai credincioasă și mai aproape de Dumnezeu. De acum înainte, eu așa o să gândesc, oricine vrea să îmi facă rău, eu îi voi întoarce cu bine pentru că vreau să primesc bine. Viața este foarte scurtă, imprevizibilă, se pot întâmpla multe în viață. Nu aș vrea să am un regret. Fiind postul Crăciunului, eu dacă am greșit cuiva cu vorba, cu gândul, îmi cer iertare”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.RO.

Ce le transmite artista părinților lui Gabi Bădălău: „Să fie mai îngăduitori și mai buni”

Artista nu doar că și-a cerut scuze față de cei cărora le-a greșit. În plus, așa cum știm, tatăl artistei a decedat când ea era doar o adolescentă, astfel că nu dorește să le ia copiilor săi bucuria de a avea bunicii alături de ei. Claudia le transmite foștilor socri un mesaj de pace.

„Cu foștii socrii vorbim ce e necesar, atâta timp cât ei sunt bunicii copiilor mei pe care îi divinizez, au un loc acolo. Mi-aș dori să fie sănătoși mai ales după atâta furtună. Viața este atât de scurtă, să fie sănătoși și înțelepți pentru a fi alături de nepoți. Sunt singurii bunici și le doresc să fie mai îngăduitori și mai buni. Asta mi-aș dori și pentru Gabi, și pentru mine.Viața este imprevizibilă și ar fi bine să nu pleci de pe Pământ supărat, atunci când vom pleca” a spus Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.RO.

După cinci ani de procese, Claudia Pătrășcanu susține că este total schimbată. Și-a învățat lecțiile trecutului, iar acum vrea să facă pace cu trecutul și aibă o viață de familie liniștită: „Sper să dea Dumnezeu să vină ani buni pentru noi, ani înțelepți și dacă am greșit vreodată ceva cuiva, îmi cer iertare! Am învățat să las de la mine, întotdeauna omul are tendința de a răspunde irascibil, vulcanic, mi s-a întâmplat și mie. Eu m-am schimbat enorm pentru că mi-am dorit. Timpul și credința în Dumnezeu le rezolvă pe toate”, a mai susținut cântăreața.

