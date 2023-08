Cum s-a reaprins dragostea dintre Dana Roba și actualul iubit. Cei doi nu se mai văzuseră de 14 ani

În urmă cu două luni, Dana Roba a trecut printr-un moment dramatic. Ea a ajuns la spital în stare critică, după ce fostul soț, Daniel Balaciu, a lovit-o cu un ciocan în zona capului. Medicii au făcut totul pentru a-i salva viața, iar eforturile lor nu au fost în zadar. Dana Roba se află acum în perioada de refacere, însă starea ei este foarte bună. Mai mult, ea a fost recent văzută în compania unui bărbat, alături de care și-a refăcut viața. Acesta a dezvăluit prin intermediul rețelelor de socializare cum s-a reaprins dragostea dintre el și Dana, ei fiind împreună și în urmă cu mulți ani.

Dana Roba a trecut printr-un adevărat coșmar în urmă cu două luni, atunci când a fost lovită brutal cu un ciocan în zona capului chiar de soțul ei, Daniel Balaciu. Ea a fost transportată la spital, iar medicii au reușit să-i salveze viața. Ea a revenit la domiciliu, unde are grijă de cele două fetițe pe care le are împreună cu fostul soț. Mai mult, Dana și-a găsit din nou liniștea în brațele unui bărbat.

Beniamin a dezvăluit cum s-a reaprins iubirea dintre el și Dana Roba. „Când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea”

În urmă cu câteva zile, Dana Roba a anunțat public că este într-o relație cu Beniamin. Cei doi se înțeleg de minune și nu se mai feresc să se afișeze împreună.

După ce relația lor nu mai este un secret pentru nimeni, Beniamin a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Dana Roba și cum s-a reaprins dragostea dintre ei. Mai exact, cei doi au avut o relație în urmă cu mulți ani, dar s-au despărțit din cauza faptului că el a refuzat atunci să se pocăiască. După acel moment, ei și-au continuat separat viața, fiecare dintre ei întemeindu-și o familie. După ce a auzit de tragicul incident prin care a trecut Dana Roba, bărbatul a dorit să o vadă. Astfel, cei doi s-au revăzut după 14 ani, perioadă în care nu s-au mai întâlnit nici măcar accidental. Momentul revederii a fost cu totul special. Beniamin s-a reîndrăgostit de Dana și a decis să-i fie alături în această perioadă grea.

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreună pentru că ea și-a dorit să mă pocăiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, în 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare.

Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase sa o văd măcar o dată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Dănutza mea”, a scris Beniamin pe rețelele de socializare.

