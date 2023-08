Dana Roba, la un pas de depresie! Lucrul care a îngenunchiat-o după momentele teribile prin care a trecut: „Nu mă puteam opri din plâns”

În urmă cu doar câteva luni, Dana Roba trecea prin momente de groază. Soțul ei a bătut-o cu bestialitate și a lăsat-o aproape fără viață. Însă, make-up artista s-a dovedit puternică, revenindu-și miraculos, după numeroasele lovituri de ciocan pe care le-a încasat în cap. Însă, deși a trecut peste tot, un mic detaliu a îngenuncheat-o pe Dana Roba? Abia acum a dezvăluit motivul care era să o arunce într-o depresie puternică.

După ce a fost mutilată de fostul partener, Dana Roba a ajuns pe mâinile medicilor mai mult moartă decât vie. Deși medicii îi dădeau șanse minime de supraviețuire, după o intervenție chirurgicală pe creier, ce a durat nouă ore, make-up artista și-a revenit miraculos. Însă, deși a fost la un pas de moarte, un motiv aparent banal era să o arunce pe femeie într-o depresie grea.

„Nu mă puteam opri din plâns”

Dana Roba a ieșit cu bine din cel mai greu și traumatizant moment al vieții sale. Însă, deși a sfidat moartea și a reușit să se recupereze complet, fără a rămâne cu sechele, make-up artista a avut un șoc atunci când s-a văzut pentru prima oară în oglindă, după operație. Era o fană a părului lung și își iubea podoaba capilară. Dar pentru intervenția chirurgicală medicii au trebuit să o tundă zero.

Iar atunci când s-a văzut pentru prima oară în oglindă după operație, Dana Roba a avut un șoc. Faptul că nu mai avea deloc păr a distrus-o pe Dana Roba. Nu i-a venit să creadă și a mărturisit, recent, că a fost la doar un pas de depresie. De fiecare dată când se uita în oglindă make-up artista izbucnea în lacrimi.

Însă, cel care a scos-o din stare și i-a dat aripi a fost chiar medicul care i-a salvat viața. El a pus problema din alt unghi și i-a explicat că ar trebui să se bucure că este în viață și să nu mai țină cont de restul problemelor mărunte, care se vor rezolva de la sine cu timpul.

„Dragele mele vreau să vă spun ceva foarte important. Înainte, când trebuia să îmi taie din vârfuri pentru că erau deja despicate și aveam nevoie de 2-3 centimetri să fie tăiați, mereu îi spuneam «Nu, te rog, data viitoare». Îmi părea rău să-mi tai din păr și voiam mereu să îl am lung.

Trebuie să vă mărturisesc că am plâns foarte tare atunci când m-am văzut cheală și am avut un pas foarte mic până să cad în depresie. Ceea ce Dumnezeu nu m-a lăsat, să cad în depresie, dar am plâns foarte tare. Medicul Costea Daniel când m-a văzut că plâng și că eram super terminată din cauza faptului că nu mai aveam păr, nu mă puteam opri din plâns când mă priveam în oglindă, a venit la mine și m-a întrebat «De ce plângi? Plângi că nu mai ai păr» și i-am spus «Da».

«Dana, dragă, trebuiau să ți se usuce florile pe cimitir astăzi și tu plângi pentru un mic motiv, că nu mai ai păr. Vreau să îți spun ceva, la toamnă vei avea plete, doar că trebuie să crezi și să nu mai plângi». Când mi-a zis așa parcă mi-a dat o putere și m-a făcut să uit pe moment că nu mai am păr și că o să fie bine. Mi-a fost foarte greu și îmi este foarte greu să mă văd cu părul scurt și să mă afișez așa (…)”, a declarat Dana Roba, în mediul online.

