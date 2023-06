Cum s-a transformat Vica Blochina după operația la stomac. “Vă salut de la spital”

Zilele acestea, Vica Blochina le-a transmis fanilor de pe rețelele de socializare că a ajuns la spital. La o lună de la operația la stomac, fosta concurentă de la Survivor a reușit să se recupereze parțial, dar încă trebuie să țină legătura cu medicul specialist.

Pe data de 22 iunie, s-a împlinit o lună de când fosta balerină de la Melody și-a făcut o intervenție la nivelul stomacului, pentru a reuși să câștige lupta cu kilogramele în plus. Chiar dacă a fost la Survivor România, a slăbit, dar s-a îngrășat din nou. Nici regimul nu a funcționat sau sportul, așa că s-a lăsat pe mâna medicilor.

Cum se simte Vica Blochina, la o lună de la operație

În doar o lună, Vica Blochina a reușit să slăbească 9 kilograme. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă se declară extrem de mulțumită de rezultat și a mers la medic pentru a afla ce are voie să mănânce în următoarea perioadă. Mai mult de atât, începând de săptămâna viitoare, va avea voie să facă și sport.

„Vă salut de la spital, unde am făcut operația, plicatura gastrică. Vreau să vă spun că astăzi am fix o lună după intervenție. Pe 22 a fost o lună de zile, adică o lună de zile este fix astăzi și bineînțeles că m-am cântărit.

Într-o lună de zile eu am slăbit 9 kilograme. Sunt foarte fericită și acum aștept să mă văd cu doctorul, să îmi povestească ce am voie să mănânc, după o lună de zile.

Suntem extrem de mulțumită și foarte fericită. N-am dureri absolut deloc. Am mâncat foarte corect ceea ce mi-a spus domnul doctor și mă simt foarte bine. Dorm bine și cred că de săptămâna viitoare am voie să fac și sport”, a spus Vica Blochina pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Vica Blochina suferă după operația de micșorare a stomacului! Cu ce dificultăți se confruntă blondina: „Nu cred că rezist”)

Cât a slăbit la Survivor România

Imediat după operație, fosta concurentă de la Splash, vedete la apă a spus faptul că a reușit să piardă 7 kilograme atunci când a fost în Republica Dominicană. Problema este că după ce s-a întors în România, s-a îngrășat 13. Printr-o situație similară a trecut și Carmen Grebenișan, care a început să ia rapid în greutate după emisiunea de la PRO TV.

„Am trecut prin sute de milioane de cure de slăbire, am fost și la Survivor, unde am slăbit 7 kilograme și am pus 13 înapoi. Am trecut printr-o perioadă foarte stresantă și am simțit nevoia să fac acest pas, iar acum sunt cel mai fericit om din lume”, a precizat vedeta pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Vica Blochina, rezultate fulminante după operația de micșorare a stomacului! Ce riscă totuși blondina: „Pierd controlul”)