Astăzi a fost o zi foarte importantă pentru Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Fiul celor doi, Milan, a mers la grădăiniță.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc luni, 10 septembrie, mari emoții. Fiul lor a crescut și astăzi a mers la grădiniță.

Milan a fost condus la grădiniță de părinții lui. Puștiul a fost aranjat la patru ace, purtând un sacou de culoare albastru deschis. În brațele tatălui său și având-o alături pe mama sa, micuțul n-a părut deloc emoționat sau speriat.

„Zi emoționantă pentru toți copiii, de la mic la mare. Prima zi de grădi pentru Milan #împreună ????”, a spus Valentina Pelinel.

Omul de afaceri Cristi Borcea formează un cuplu în prezent cu Valentina Pelinel, împreună cu care are un fiu, Milan. Valentina Pelinel a mai fost căsătorită cu fostul politician Cristian Boureanu. La rândul său, Cristi Borcea a avut un mariaj cu Mihaela Borcea, cu care are trei copii: Patrick și gemenii Mihai Angelo și Antonia Melissa. După divorțul de Mihaela Borcea, omul de afaceri s-a însurat cu Alina Vidican, cu care are doi copii: Alexandru și Gloria.