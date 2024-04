Cum să economiseşti 250.000 de euro doar din ţigări şi apă plată? Iancu Guda te învaţă cum să scapi de cheltuielile inutile

Analistul financiar Iancu Guda a realizat un calcul foarte simplu de cum poți economisi foarte mulți bani, din lucruri pe care mulți dintre noi le cumpărăm zilnic. Acesta a povestit în podcastul moderat de Adrian Artene cât de important este să știm cum să ne gestionăm corect banii lunar. Iată cum putem face acest lucru!

Pentru a economisi 250.000 de euro din cheltuielile cu ţigările şi apa plată, trebuie să îţi reevaluezi obiceiurile şi să faci schimbări în modul în care îţi gestionezi banii. Iancu Guda promovează ideea că renunţarea la fumat este un pas esenţial pentru economisirea unei sume semnificative pe termen lung.

Calculând suma cheltuită lunar pentru ţigări şi apa plată, vei fi surprins de cât de mult poţi economisi dacă aceşti bani ar fi direcţionaţi către investiţii sau economii. Prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi eliminarea cheltuielilor inutile, poţi construi un fond considerabil pentru viitor, asigurându-ţi astfel stabilitate financiară şi independenţă.

„Deja am investit 200 de mii într-un ONG, iar companiile sponsorizează și donează și le mulțumesc pe această cale și partenerilor care susțin dezvoltarea aplicației Money in Motion. Sunt acolo la contul meu, despre noi, care sunt parteneri aplicației. Este un proiect social ca să ajute românii să îi ajute să fie mai disciplinați, să vadă unde au risipă, de unde pot economisi mai mult, pentru că, să știți un pachet de țigări pe zi înseamnă cam 124 de mii de euro în 30 de ani, inclusiv investițiile care se puteau face. Dacă doi adulți fumează, vorbim de un sfert de milion de euro.

Concluzia lui Iancu Guda sa a fost că pentru a justifica costurile asociate cu o mașină personală, trebuie să parcurgi mai mult de 1000 de kilometri lunar. În caz contrar, utilizarea serviciilor de ridesharing sau a taxiurilor poate fi o opțiune mai economică.

”Am pus cap la cap nişte date şi concluzia este următoarea. Cam 1000 km pe lună trebuie să parcurgi. Dacă nu mergi măcar atât cu maşina, achiziţia ei începe să devină o decizie financiară greşită. Pentru că alternativa de a merge cu taxiul e mai ieftină. Comparăm mere cu mere, da? Nu am zis de mers cu trenul sau metroul, în condiţii incomparabile de confort.

Am făcut un calcul, la preţ de Uber sau Bolt, în Bucureşti, Cluj, Timişoara, Constanţa. La o maşină medie cumpărată în România, ce blochezi ca bani? În primul rând suma iniţială, care nu mai produce pentru tine. Lumea zice că dacă îmi iau o maşină cu 30.000 euro şi o revând peste 5 ani cu 20.000 de euro, am pierdut 10.000 euro. Fals. Dacă aveai acei 30.000 de euro şi nu îi blocai? Cea mai simplă investiţie de azi, depozitul bancar, îţi dă 7% dobândă. Obligaţiunile de stat îţi dau peste 8%, dacă donezi şi sânge. Deci a nu bloca 30.000 euro timp de 5 ani, înseamnă la un 10% pe an, cum e la bursă, cel puţin 15.000 euro. Şi atenţie, mai mult, pentru că avem randament la randament. Nu e doar 10% pe an. În al doilea an am 10% la 33.000 de euro şi tot aşa, banii produc. Trebuie să fim conştienţi că banii blocaţi nu mai produc bani.

Apoi, a avea o maşină implică multe alte cheltuieli. Combustibil, revizie, întreţinere anuală. Cam 80% dintre maşinile din România sunt produse înainte de 2010. Deci avem foarte mutle maşini vechi. Nu doar că poluează, e vorba şi de piese.

Mai ai şi asigurări, RCA, CASCO, cauciucuri care au nevoie de un loc de depozitare”, a spus Iancu Guda, conform dcnews.ro