Cum se descurcă Elena Băsescu în noua carieră! Ce părere au colegii de redacție despre fiica lui Traian Băsescu: „Este surprinzător…”

Recent, Elena Băsescu a surprins pe toată lumea. Se pare că fiica fostului președinte al României a renunțat la politică și a trecut la jurnalism. Aceasta le-a dat tuturor vestea cea mare, iar mulți au fost surprinși să o vadă pe mezina lui Traian Băsescu în redacție.

În urmă cu doar câteva zile, Elena Băsescu anunța printr-o postare pe Instagram că face primii pași într-un nou domeniu. Se pare că bruneta s-a reorientat, iar acum este jurnalist politic. Fiica lui Traian Băsescu s-a angajat ca redactor de știri politice la un post de televiziune de știri din Capitală. Pare că noua meserie o prinde de minune, iar colegii de redacție au numai cuvinte de laudă la adresa ei.

Elena Băsescu a reușit să se facă repede plăcută la locul de muncă, iar colegii o laudă. Se pare că aceasta este dornică să învețe cât mai mult și dă dovadă de mult bun simț. Bruneta încearcă să nu deranjeze pe nimeni și este cât se poate de politicoasă.

„Elena este redactor pe politic. Chiar mi-a trimis recent un coleg, un sms scris, în care îmi spunea de EBA este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei. Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva cu foarte multă eleganță ”, a declarat un apropiat al Elenei Băsescu, potrivit click.ro.

„Nu are privilegii speciale”

Deși mulți s-ar putea gândi că fiica fostului președinte are parte de un tratament special la locul de muncă, se pare că nu este așa. Elena Băsescu este tratată la fel ca restul angajaților și nu are parte de privilegii. Aceasta lucrează la fel ca restul colegilor și își dă silința să facă o treabă cât mai bună.

„Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit. Nu are privilegii speciale. Elena vine în redacție și scrie știri și tot așa. Programul e pe ture. De exemplu prima tura este de la 08.00 la 16.00”, a mai spus aceeași sursă.

