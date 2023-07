Cum se face „educația” la Centrele Educative din România. Imagini revoltătoare de la Buziaș: un tânăr este bătut cu bastoanele de supraveghetori

Zilele acestea, imagini cutremurătoare au apărut de la Centrul Educativ Buziaș din județul Timiș, Banat. Doi tineri aflați la centrul în care ar trebui să fie reeducați, au fost bătuți fără milă de angajați. Locul se află în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

În imaginile de la Centrul Educativ Buziași, un adolescent este scos dintr-un grup de tineri care se află în curtea unității. Ulterior, minorul este lovit cu bestialitate de către doi supraveghetori. Băiatul primește lovituri cu coatele, cu pumnii și cu bastoanele. Nu este singurul care trece prin clipe de coșmar, pentru că la scurtă vreme după aceea, un altul primește același tratament revoltător, potrivit Gândul.

Reacția ministrului Justiției, după ce imaginile de la Buziaș au ieșit la iveală

După ce a văzut imaginile de la Centrul Educativ Buziaș, ministrul justiției a anunțat că a luat deja primele măsuri. Alina Gorghiu a anunțat că a înaintat un denunț penal către Parchetul General, pentru a-i identifica pe făptași. Supraveghetorii nu și-au respectat fișa postului și n-au ținut cont de deontologie, motiv pentru care vor fi pedepsiți. Nu doar cei care i-au lovit pe minori vor fi pedepsiți, ci și conducerea unității, care va fi demisă de urgență. În plus, Administrația Națională a Penitenciarelor trebuie să interzică orice fel de interacțiune dintre victime și cei care i-au bătut.

„Măsurile luate astăzi, în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție: în primul rând, am înaintat un denunț penal către Parchetul General și înregistrarea pe care am avut-o la dispoziție, pentru a vedea cine sunt acele personaje, care a fost motivul pentru care s-a ajuns la această bătaie, de ce nu și-au respectat fișa postului, deontologia profesională șamd.

În al doilea rând, am demis de urgență conducerea unității, pentru că este inacceptabil ca sub acea conducere, în centrul respectiv să se întâmple asemenea lucruri. În al treilea rând, am trimis un control la Buziaș pentru a face propria anchetă și am cerut Administrației Naționale a Penitenciarelor să dispună interzicerea oricărui contact între cei doi polițiști care apar în filmare cu personale care sunt în acel centru”, a transmis Alina Gorghiu, ministrul Justiției.

