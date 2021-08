Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat recent. Soția fostului tenismen a renunțat definitiv la proces, iar acum se află în vacanță, în Turcia, alături de o prietenă.

Ioana Năstase, soția fostului tenismen, a mărturisit cum se simte acum în relația cu soțul ei. Potrivit declarațiilor sale la Antena Stars, Ioana și Ilie Năstase sunt în regulă. Bruneta îl amenințase pe soțul ei cu divorțul, iar Ilie Năstase a fost perseverent timp de trei luni în a o convinge să nu renunțe la căsătorie.

„Nu pot să spun asta, dacă e mai dulce, că nu mai avem 20 de ani. E ok, ce pot să spun?! E ok. E bine. Am fost în Turcia, cu o prietenă foarte bună”, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars.

”Întotdeauana am primit și primesc. Nu știu că nu m-a interesat de unde sunt. Important e că sunt frumoase. Le-am mulțumit frumos”, a mai spus Ioana Năstase despre buchetele de flori pe care le-a primit.

A renunțat, definitiv, la procesul de divorț

Nu mai puțin de trei luni s-a chinuit Ilie Năstase să o convingă pe Ioana că erste un alt om, unul mai bun, firește, că s-a schimbat și că episoadele de violență vor fi doar o tristă amintire. A reușit, mai mult, bruneta spune că ține foarte mult la Ilie și că el are nevoie de cineva ca ea. „Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.ro.

