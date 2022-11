Cum se înțelege Cleopatra Stratan cu soacra ei: „Eu sunt un caz...”

Cleopatra Stratan (20 de ani) a vorbit despre relația pe care o are cu mama partenerului său de viață, Edward Sanda (25 de ani). Cântăreața a dezvăluit cum se înțelege cu soacra ei, într-un interviu oferit recent.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt căsătoriți de un an de zile și dovedesc că povestea lor de dragoste este una ca în povești. Colaborează împreună și în plan profesional, petrecând mult timp în studioul de înregistrări, acolo unde se produc hit-urile. Chiar dacă a intrat în atenția cârcotașilor, atunci când a șocat cu decizia de a se căsători la vârsta de 19 ani, Cleopatra demonstrează că această nouă etapă din viața ei nu a schimbat cu nimic lucrurile din viața profesională.

Recent, cei care o admiră pe Cleopatra s-au întrebat cum se înțelege cântăreața cu soacra ei.

Ce a spus Cleopatra Stratan despre relația pe care o are cu soacra ei

Artista a mărturisit că se înțelege foarte bine cu mama lui Edward și că, este norocoasă cu asemenea socrii, pe care îi consideră ca a doua pereche de părinți.

„Eu sunt un caz norocos. Sunt foarte norocoasă de mama soacră, Edi are niște părinți superbi. Sunt atât de buni la suflet și de minunați, sunt exact ca părinții mei. Îi iubesc ca pe părinții mei. Mă bucur de fiecare dată când îi văd. Edi are o surioară superbă, mai mică, bineînțeles, și îmi e foarte ciudat să o numesc cumnată, pentru că are 5 ani aproape. Mă bucur foarte mult că am norocul ăsta de socrii și îi consider și eu ca a doua pereche de părinți”, a declarat Cleopatra Stratan, potrivit Wowbiz.

