Cum se înţelege în prezent Cătălin Cazacu cu mama copilului său: „Avem o relație atât de mișto”

Cătălin Cazacu a vorbit în cadrul unui interviu despre relaţia cu mama băiețelului său, Andrei. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă în final au ajuns la despărţire. Iată cum se înţeleg aceştia în prezent.

Cătălin Cazacu este campion la motociclism, dar este cunoscut în showbiz și pentru cuceririle pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

În urmă cu câţiva ani, Niko Delinescu și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste, din care a rezultat un copil, un băiat care se numește Andrei. Despre relaţia cu mama copilului său, fostul prezentator TV a vorbit în platoul emisiunii ”La Măruță”.

”Avem o relație atât de mișto”

Cătălin Cazacu a declarat faptul că în prezent se înțelege foarte bine cu mama băiețelului său.

”Timpul le rezolvă pe toate. Eu cu mama copilului meu avem o relație atât de mișto. (…) Am ajuns să o respect pentru că știu prin câte a trecut”, a mărturisit sportivul.

Ce spune Niko Delinescu despre relaţia cu Cătălin Cazacu

În urmă cu câteva luni, Niko Delinescu a fost prezentă într-o emisiune TV, acolo unde a făcut declarații despre relația pe care a avut-o cu tatăl copilului ei. Se pare că cei doi s-au cunoscut la un an după ce primul ei soț a încetat din viață.

„Cătălin Cazacu m-a cerut de soție, dar eu nu mai eram pregătită, după ce am pierdut primul soț nu am mai putut face acest pas. (…) Andrei are 11 ani și este pasionat de motociclism. Am amânat acest moment, am încercat toate sporturile, dar când s-a urcat prima dată pe motor s-a îndrăgostit și s-a îndrăgostit și motorul de el”, a declarat Niko Delinescu la emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

