Maria Constantin și-a găsit sufletul pereche și nu îi este rușine să recunoască. Mai mult decât atât, cântăreața a vorbit și despre relația pe care o are cu viitorii socri, având în vedere faptul că este pregătită să îmbrace, din nou, rochia de mireasă!

Maria Constantin se simte acum împlinită și fericită alături de bărbatul pe care îl iubește. Cântăreața nu se sfiește să recunoască faptul că și-a refăcut viața și, mai mult decât atât, ar fi pregătită chiar să îmbrace, din nou, rochia de mireasă. Ea și Robert Stoica, viitorul ei soț, și-au petrecut, recent, timpul alături de familie. Maria Constantin și viitorii ei socri se înțeleg foarte bine, lucru pe care l-a mărturisit și ea în cadrul unui interviu. În cinstea numelui pe care îl poartă, Maria Constantin a dat o petrecere la pensiunea pe care părinții viitorului soț o dețin. Totodată, artista a mărturisit că îi vede pe viitorii socri ca pe părinții ei și au reușit să aibă o conexiune încă de la prima întâlnire.

„Sunt niște oameni extraordinari și ne înțelegem foarte bine și chiar am fost primită cu brațele deschise și chiar îmi place să vin aici și, de fapt, am ales această zi să mă relaxez aici pentru că iubitul meu are și o pensiune aici la Curtea de Argeș și am venit la relaxare”, a spus Maria Constantin la Antena Stars.

Artista este pregătită să se căsătorească pentru a treia oară

Se pare că lucrurile au luat o turnură frumoasă în viața Mariei Constantin. Artista de muzică populară este pregătită să facă din nou marele pas, să ajungă la altar alături de bărbatul iubit, însă nu anul acesta, după cum chiar ea a declarat.

„Normal că facem planuri de nuntă, dar nu ne grăbim. Anul acesta nu avem timp, nu am avea cum să ne organizăm. Am contracte de respectat și oamenii sunt pe repede înainte pentru că s-a dat drumul la la evenimente. Cu siguranță la anul vom găsi o dată care să fie liberă”, a mai povestit Maria Constantin.

