Cum se înțelege Roxana Nemeș cu iubitul ei, după întoarcerea de la Survivor România „Pentru a ne testa relația…”

Roxana Nemeș a făcut mărturisiri după întoarcerea de la Survivor România despre relația cu iubitul ei și cât de dor i-a fost de casă. Cântăreața a fost nevoită să părăsească concursul din motive medicale.

Roxana Nemeș a precizat că relația dintre ea și Călin Hagima merge ca pe roate și că au trecut de mult testul longevității.

„Mă gândeam că o să fie mai greu, dar mi-am dat seama că sunt foarte puternică și am rămas focusată pe ceea ce aveam de făcut acolo. Chiar mi-am propus să mă bucur de toata experiența „Survivor România’ și am fost prezentă acolo din toate punctele de vedere, este o șansă cu care te întâlnești o dată în viață. Mă gândeam cu drag și dor la iubitul meu. Noi suntem la un nivel al relației în care nu mai avem nevoie de despărțiri pentru a ne testa relația. Dar competiția ne-a ajutat pe amândoi să ne vedem relația mai bine‘, a spus Roxana Nemeș.

Au planuri de nuntă

Mi-a demostrat că mă pot baza pe el cu absolut tot ce înseamnă paginile mele de socializare, imaginea mea, actele mele și asta mi-a placut foarte mult. S-a implicat foarte mult. Simt că i-a fost foarte dor de mine și, în momentul ăsta, suntem foarte bine unul cu celalalt. O să vină și nunta, cu siguranță, când va trece pandemia și va fi momentul’, a spus Roxana Nemeș pentru sursa citată anterior.

Artista a mai spus că le-a simțit foarte mult lipsa iubitului și mamei ei, însă a fost puternică în Republica Dominicană.

„Familia, oamenii dragi mi-au lipsit cel mai mult. Am crezut că îmi va fi foarte greu să gestionez dorul. Dar și când mă gândeam la ei și îmi era dor, nu am avut momente de neliniște. Și, din punctul ăsta de vedere mi-am demonstrat că am tărie psihică. Am avut momente când îmi doream să vorbesc cu iubitul meu, cu mama, să știu că sunt bine, să îmi dea un sfat’, a povestit Roxana Nemeș pentru Click.ro.

