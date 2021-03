Deși se așteptau să aibă un consiliu de eliminare liniștit, Faimoșii de la Survivor au primit duminică o veste teribilă. Roxana Nemeș a părăsit și ea competiția, din cauza problemelor de sănătate.

Ea a venit să-și ia rămas bun de la colegii ei și spune că are dureri mari și nu mai poate face față traseelor, însă speră că se va însănătoși odată ce ajunge acasă în România.

„Vreau să cred că mă simt mai bine, asta e cel mai important. Am făcut mai multe analize, am ținut dietă, nu mai am dureri mari, dar nu sunt perfect sănătoasă.

Acasă îmi voi face un alt set de analize, sper să fiu bine. Dumnezeu mi-a dat extrem de multă putere. Vă mulțumesc că de la fiecare am avut ceva de învățat.

Mă bucur că am ales să vin la Survivor și că am putut să rămân până acum. Mulțumesc publicului de acasă pentru susținere. Vă urez succes, să credeți în voi, să nu vă mai certați și să fiți buni!”, a spus Roxana Nemeș, la Kanal D.

Nu a primit acordul medicilor

Faimoasa nu a primit acordul medicului să continue lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană. Dan Pavel a precizat că Faimoasa a beneficiat de cele mai bune îngrijiri, dar nu au fost îndeajuns ca aceasta să se pună pe picioare.

Astfel, după mai multe analize, medicii au ajuns la concluzia că sănătatea Roxanei Nemeș ar fi pusă în pericol dacă rămâne la Survivor România.

