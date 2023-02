Cum se menține în formă Crina Abrudan, ajunsă la vârsta de 45 de ani. Cele 2 alimente la care a renunțat „faimoasa” de la Survivor România 2023

Crina Abrudan a acceptat recent provocarea de a participa la Survivor România 2023. „Faimoasa” are o siluetă de invidiat, iar fanii show-ului se întreabă cum reușește să se mențină într-o formă exemplară. Ei bine, în urmă cu ceva timp, blondina a oferit detalii în acest sens.

Crina Abrudan a renunțat la zahăr și carne

Crina Abrudan are 45 de ani, însă nu-și arată deloc vârsta din buletin. Blondina se menține într-o formă fizică de invidiat, iar pentru a arăta așa, aceasta a făcut câteva schimbări importante.

Pe lângă faptul că face mult sport, vedeta și-a schimbat și alimentația, iar acum cântărește doar 53 de kilograme. „Faimoasa” de la Pro Tv spune că a renunțat definitiv la zahăr și carne, iar această decizie a fost luată în urma sfaturilor primite de la soțul ei.

„Lista lucrurilor bune pe care le-am făcut pentru mine în 2022 este destul de lungă și asta mă face să fiu mândră de mine. Printre ele se numără și faptul că mi-am făcut curat în farfurie și în frigider. Adică în alimentație.

Cu toate că nu mi-am propus vreodată și nici nu m-aș fi crezut în stare. Eram gurmandă și mâncam orice, pentru că nu mă îngrășam și am avut analizele perfecte, cu toate lucrurile nesănătoase mâncate.

De la începutul anului am renunțat în mare parte la zahăr si la prăjeli. Habar nu am ce m-a împins să fac asta. Probabil pentru prima dată în viață am zis să mai ascult și de alții și m-am gândit că poate totuși soțul meu are dreptate când îmi spune că mănânc prea mult zahăr. Și am luat măsuri”, a povestit Crina Abrudan în mediul online.

Crina Abrudan mănâncă mâncăruri vegane

Vedeta a mărturisit că ulterior a renunțat și la grăsimi, iar produsele și mâncărurile vegane au devenit „sfinte” în alimentația ei. Totuși, Corina Abrudan nu a renunțat la dulciuri, însă le consumă doar pe cele care nu conțin zahăr sau grăsimi.

„Apoi la grăsimi am renunțat din Postul Paștelui când pentru prima dată am încercat mâncăruri/produse vegane. Am acceptat că Postul ca alimentație este despre a nu mânca produse de origine animală și nu despre a nu le înlocui cu ceva vegan.

Și după Post am rămas la produse vegane. Dulciurile au rămas în meniu, nu am renunțat la înghețată sau ciocolată, doar că nu le mai mănânc decât dacă sunt fără zahăr și grăsimi. Gustul este perfect! Acum nu mai pot mânca ceva prea dulce.

Carnea a ieșit încet din alimentație și habar nu am de ce, ca nu a fost cu intenție. Înainte să plec în Peru a trebuit să țin dietă și mi-am dat seama atunci cât de corect mănânc, pentru că a trebuit să renunț doar la puțina carne pe care o mâncam rătăcită prin diverse mâncăruri. Acum după Peru, nu prea mai pot să mănânc carne.

Nu pot să explic de ce. Dar îmi place. Și fără să îmi fi făcut un scop din asta, sfârșitul lui 2022 mă găsește aproape vegană. Am ales aceste poze să vedeți cum se vede pe un corp schimbarea de alimentație într-un interval de șase luni, fără a face mai mult sport, fără a da jos kilograme pentru că nu am slăbit, kilogramele sunt tot 53”, a mai mărturisit ea.

Motivul pentru care „faimoasa” face sport

De asemenea, „Faimoasa” de la Survivor a dezvăluit că nu și-a propus niciodată să facă sport pentru tonifierea corpului, ci pentru sănătate.

„Nu mi-am propus vreodată să fac mușchi la sală, fac sport de trei ani, pentru sănătate. Restul a venit la pachet acum, odată cu schimbarea alimentației și doar când am schimbat alimentația”, a adăugat „faimoasa”.