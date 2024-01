Cum se menţine în formă Elwira Petre! Timp de trei zile nu a mâncat nimic: „Nu am simţit niciodată…”

La cei 42 de ani ai săi, Elwira Petre arată impecabil. Prin prisma profesiei pe care o are, soția lui Mihai Petre face foarte mult sport. Însă, are grijă și la alimentație pentru a se menține în formă. Recent, a dezvăluit că nu a mâncat nimic de 3 zile.

Elwira Petre i-a luat exemplul lui Damian Drăghici, care a nu a mâncat nimic timp de 7 zile. În schimb, ea a ținut un post de 72 de ore, doar cu apă. Ulterior, câștigătoarea de la Asia Express a împărtășit experiența cu urmăritorii ei din mediul online. Soția lui Mihai Petre a mărturisit că a experimentat senzații pe care nu le-a mai întâlnit până la acel moment.

Elwira Petre reușește să se mențină într-o formă de invidiat. Recent, a luat o decizie importantă pentru corpul și pentru mintea sa. Soția lui Mihai Petre nu a mâncat absolut nimic timp de 3 zile. Practic, ea a ținut un post de 72 de ore. Vedeta a mărturisit că primele două zile au fost mai grele decât se aștepta pentru că s-a simțit foarte obosită. Aceasta a povestit care sunt cele mai provocatoare părinți ale fastingului.

Eu am mai făcut fasting, dar recunosc că cel mai lung a fost de 48 de ore, niciodată 72 și nu știam la ce să mă aștept. Prima zi era una chiar foarte bună, pentru că sunt obișnuită, cel puțin o dată pe lună, o dată pe săptămână să fac fasting de 24 de ore.

„Voiam să vă povestesc ultima mea experiență. Am hotărât să țin un fasting trei zile și voiam să vă povestesc un pic cum a fost, poate pe unii dintre voi vă ajută. În primul rând, vreau să vă spun că această experiență este una unică și este una foarte specială, pentru că este o călătorie împreună cu corpul tău, cu mintea ta, în care eu, cel puțin, nu știam la ce să mă aștept.

Dacă primele două zile au fost grele, începând cu a treia zi de post cu apă, soția lui Mihai Petre a experimentat o senzație diferită. Ea a fost surprinsă de energia cu care s-a trezit în dimineața respectivă. Inițial, vedeta s-a temut că nu va reuși să ducă la bun sfârșit ce și-a propus. Acum este fericită că și-a atins obiectivul, parcurgând această călătorie spirituală, susține ea.

„Cea de a treia zi m-am așteptat să fie cea mai grea, dar am avut o surpriză extraordinară. De când m-am trezit, corpul meu exploda de energie, era ceva ce nu am simțit niciodată. E o experiență tare faină. Am avut atât de multă energie că îmi venea să sparg toți pereții din casă.

Nu îmi venea să cred că se întâmpla asta și sincer mă așteptam să mă simt foarte obosită, mă așteptam să îmi fie foame, dar nu s-a întâmplat asta. Am folosit acel fasting strict pentru beneficiile lui de regenerare, de vindecare.

Sincer vreau să vă spun că a fost o călătorie extraordinar de frumoasă împreună cu corpul meu și mintea mea. O călătorie și spirituală pentru că de foarte multe ori nu am avut încredere în mine că am să reușesc să duc asta până la capăt, dar acum sunt foarte fericită că am reușit.” a mai spus Elwira Petre.