În prag de sărbători, Damian Drăghici a hotărât să facă o schimbare în viața lui. A ținut post negru, doar cu apă, timp de șapte zile. Artistul de muzică lăutărească a slăbit 5.5 kilograme și este transformat total. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu îndrăgitul cântăreț, care este de nerecunoscut.

Nu este prima dată când Damian Drăghici urmează o astfel de dietă. În februarie, atunci când a fost la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, a ținut, din nou, post negru. După ultimul “regim”, artistul a mărturisit că se simte bine și că nu va mânca, sub nicio formă, carne, ouă sau lapte până la Crăciun. Nu știm dacă va avea voința necesară, rămâne de văzut.

Probleme cu căratul cumpărăturilor

Altfel, în weekend, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Damian Drăghici la mall Băneasa, în “febra cumpărăturilor” pentru Crăciun și Revelion. Contrar propriilor spuse, pare slăbit și epuizat, lucru care nu trebuie să surprindă având în vedere că timp de o săptămână a trăit doar cu apă.

Damian Drăghici s-a mobilizat serios pentru a deplasa pungile cu cumpărături, iar înainte de ieșirea din centrul comercial s-a oprit pentru a-și trage sufletul preț de câteva minute. Ca o concluzie, renumitul lăutar trebuie să fie foarte atent cu dieta în următoarea perioadă, pentru a nu sări în cealaltă extremă.

Nu mai are vigoarea din trecut

Nu pare deloc în formă, iar postul negru pe care l-a ținut l-a transformat total. Nu mai are vigoarea din urmă cu mai multe săptămâni, dar suntem convinși că, în viitorul apropiat, va redeveni, din nou, bărbatul de neclintit cu care s-au obișnuit fanii.

Ce va mânca până la Crăciun

După ce a încheiat postul negru, Damian Drăghici le-a mărturisit celor care îl urmăresc pe rețelele sociale ce dietă va urma în perioada următoare.

“În ziua opt spargem postul, este o zi în care am băut jumătate de suc de grapefruit și jumătate de suc de portocale. Mă simt bine, am energie. Asta e modalitatea prin care încep enzimele stomacului să își revină, dar și sistemul digestiv. Mâine am așa: compot de mere cu stafide și după amiază mâncărică de spanac cu mămăligă. Să nu puneți multe lucruri în ea, nici sare foarte multă, doar foarte puțin usturoi. Și miercuri, ziua trei după post, dimineața o să îmi facă Cristina (n.r. iubita lui) un orez fier cu legume, și după amiază am voie o salată sau o supă cremă de legume. Și cam asta e finalul postului. Iar apoi o să mănânc pentru postul Crăciunului, vegan, adică o salată sau două pe zi, simple, cu niște humus, niște măsline, cu niște salată verde. Mă simt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Sistemul digestiv a început să meargă, mi-e foame, sunt foarte bine, sunt în forță”, a mărturisit Damian Drăghici.