Cum se menține în formă Matilda Pascal Cojocărița la 64 de ani! Artista a dezvăluit la ce trucuri apelează! Nu o să îți vină să crezi

Matilda Pascal Cojocărița este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România. Cântăreața a avut întotdeauna o reprezentație admirabilă pe scenă, dar și o imagine impecabilă. Ori de câte ori apare în fața publicului său, aceasta face furori, căci se menține într-o formă fizică de de invidiat. Din acest motiv, mulți admiratori s-au întrebat la ce trucuri apelează, astfel, artista le-a dezvăluit celor care o urmăresc câteva dintre secretele sale.

Trucurile la care apelează Matilda Pascal Cojocărița pentru a se menține mereu în formă

Cei 64 de ani pe care îi are nu se justifică decât în buletin, căci dacă stăm s-o analizăm, nu pare deloc să aibă această vârstă. Solista are grijă să arate superb, însă nu este deloc ușor și face multe eforturi în acest sens. Cântăreața apelează la câteva trucuri de înfrumusețare, iar printre acestea se numără măștile naturale și ceaiurile pe care preferă să le pregătească acasă. Aceasta le folosește foarte des, iar rezultatul se poate vedea pe chipul său.

Artista urmează un truc învățat de la soțul ei pentru a avea un păr sănătos

De asemenea, artista a mai dezvăluit că pentru podoaba capilară apelează la un truc pe care l-a învățat de la fostul său soț, violonistul și dirijorul Ștefan Cigu.

„Pentru ten folosesc ceai. Practic, mă spăl pe față cu el. Ceai de toate felurile, chiar și scuturătură de fân, tot ce înseamnă plante, dacă se poate să nu fie din acela la pliculeț. Tot ce găsesc, tot ce înseamnă ceaiuri din plante este sănătate curată. De mai mulți ani folosesc acest truc pentru față.

Fac un amestec din mai multe ceaiuri și pun comprese pe față. Evident, după ce mă demachiez, în prealabil, cu săpun. Pentru că este foarte importantă și demachierea pentru ten. Pentru păr, am o mască pe care o prepar și o folosesc atunci când am timp. Am învățat rețeta de la soțul meu.”, a povestit artista într-un interviu pentru Viva.

Ștefan Cigu a dezvăluit cum se prepară masca „minune” pentru păr

Mai mult decât atât, Ștefan Cigu, fostul soț al artistei a explicat pas cu pas cum se prepară masca minune de care Matilda Pascal Cojocărița s-a dovedit a fi extrem de încântată.

„Pentru păr, eu cumpăr petrol de la o firmă românească. Mai precis, este o soluție care găsește și în farmacie. Ea mai conține ulei de ricin, dar eu mai adaug și în plus. Deci, petroleum cu ulei de ricin și mai pun un gălbenuș de ou, ulei de ricin și vitamina A. Iese o pastă ca o maioneză și o dai pe păr. Eu fac de mulți ani așa și am un păr frumos la 72 de ani. Și bătrânii se dădeau, în trecut, cu gaz pe cap”, a povestit Ștefan Cigu pentru sursa citată.

Fostul soț al Matildei Pascal Cojocărița s-a stins din viață anul trecut

Anul trecut, Matilda Pascal Cojocărița a trecut prin clipe extrem de grele, după ce bărbatul alături de care a avut o căsnicie fericită s-a stins din viață. Chiar artista a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare. Mesajul pe care l-a transmis a avut atunci un puternic impact emoțional. Chiar dacă era despărțită de acesta de ceva vreme, vedeta rămăsese în relații bune cu bărbatul. Cei doi au și un fiu împreună, Alin, un tânăr cunoscut în lumea showbiz-ului și extrem de apreciat.

„Ai fost OMUL cu care am petrecut anii tinereții, 13 la număr , cu care am început viața de familie, OMUL care mi-a dăruit cel mai frumos și scump cadou de pe pământ, pe Alin, copilul nostru.

Am rămas într-o frumoasă relație de prietenie pe viață. De data aceasta soarta a fost mult mai crudă și ne-a despărțit pentru totdeauna …ne-ai părăsit!

Nu ne rămâne decât să ne rugam pentru sufletul tău nobil! Drum lin către stele Jane! Dumnezeu să te ierte și să-ți odihnească sufletul în pace!”, a scris artista atunci, pe Facebook.