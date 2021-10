Matilda Pascal Cojocărița, declarații despre operațiile estetice. “Recunosc, înainte...” Cum se menține artista la 63 de ani

Surprinzător sau nu, unele artiste din România nu-şi arată deloc vârsta. Silueta şi chipul lor sunt perfecte, părând că au descoperit rețeta tinereții. Din aceasta categorie face parte și Matilda Pascal Cojocărița, care la 63 de ani arată extraordinar.

În 1979, Matilda Pascal Cojocărița a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din România, în urma unui concurs defășurat la Costinești. De-a lungul timpului, a fost întrebată de multe ori, în special de fani, dacă are sau nu operații estetice.

(VEZI AICI: A DAT JOS 20 DE KG ŞI A ÎMPĂRTĂŞIT SECRETUL TUTUROR! CUM A REUŞIT MATILDA PASCAL COJOCĂRIŢA SĂ SCAPE DE SURPLUSUL DE GREUTATE)

În cel mai recent interviu, interpreta de muzică populară a subliniat, încă o dată, că nu este adepta intervențiilor estetice, dezvăluind, totodată, cum reușește să se mențină într-o formă de invidiat

“Gena e sănătoasă, e bună. Așa m-au lăsat părinții. Nu am îmbunătățiri, nu am apelat la bisturiu sau la operații de tipul ăsta. Ce fac mai special? Fac multă mișcare, merg într-un pas mai alert. Recunosc, înainte mergeam și la sală, dar în ultima vreme nu am mai fost. Mișcarea e foarte importantă”, a declarat Matilda Pascal Cojocărița, potrivit fanatik.ro.

Matilda Pascal Cojocărița, afecată puternic de pandemie

În luna februarie, Matilda Pascal Cojocărița mărturisea că pandemia de coronavirus a lovit-o destul de puternic din punct de vedere financiar, din cauză că evenimentele au fost anulate. În plus, afacerile pe care le deține au bătut pasul pe loc din cauza virusului.

“Suntem temrminați, nu avem aer și din punct de vedere artistic suntem uitați. S-ar putea să ieșim la cerșit pe stradă sau să ne apucăm de tuns oile sau de măturat străzile, să putem să câștigăm un ban. Suntem legați de mâini și de picioare. Este foarte greu. Nu mai avem speranțe, parcă totul este o nebuloasă. Dacă mai ține un an pandemia, mai avem încă rezerve, dar dacă mai ține doi ani s-ar putea să ieșim la cerșit pe stradă”, a declarat Matilda Pascal-Cojocărița.

(NU RATA: CU CE FEMEIE CELEBRĂ S-A IUBIT NICOLAE CEAUȘESCU. FOSTUL LIDER COMUNIST A AVUT O AMANTĂ PE CARE O IDOLATRIZA)