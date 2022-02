Cum se pregătește Roxana Nemeș să devină mămică: ”Nu mai am răbdare, vreau să....”

Roxana Nemeș a devenit soție cu acte în regulă, însă cea mai arzătoare dorință este să devină mămică. Iată ce planuri de viitor are artista, dar și cum a schimbat-o statutul de femeie măritată.

Roxana Nemeș și Călin Hagima trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 6 ani, însă ”tabloul” familiei perfecte pare să nu fie complet. Într-un interviu emoționant, fosta participantă de la ”Survivor România” și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare dorință, cea de a deveni mamă.

Cum se pregătește Roxana Nemeș să devină mămică

„Noi muncim de mult timp în sensul ăsta. Nu mai am răbdare, vreau să fiu mamă tânără, să fiu prietenă cu copilul meu. E momentul perfect pentru asta. Ne dorim foarte mult să devenim părinţi”, a spus Roxana Nemeș.

(VEZI ȘI:NIMENI NU O MAI POATE OPRI! CUM SE REFACE ROXANA NEMEȘ DUPĂ SĂRBĂTORI)

Deși sunt de peste 6 ani împreună și acum au o relație stabilă, bazată pe încredere și iubire, se pare că Roxana Nemeș și Călin Hagima au avut și momente de cumpănă de-a lungul anilor. Cei doi au fost despărțiti timp de un an, moment în care artista nu s-a dat bătută și a sperat la o împăcare cu cel care i-a devenit soț:

”Acum cinci ani, da. Am fost despărţiţi timp de un an de zile. Din afară privind, mi s-ar părea ciudat să te mai împaci după un an de zile. Eu lupt şi încerc, iar atunci când nu mai e cazul, nu mai e cazul. Dar nu ne-am despărţit pentru că nu ne iubeam sau pentru că a greşit unul dintre noi cu ceva. Nu ştiu: suntem amândoi Berbeci, ne dădeam cap în cap. Şi la un moment dat zici: “Gata!”.

Dar totul se întâmplă cu un scop, iar pe mine perioada aia m-a maturizat foarte tare şi mi-am dat seama ce vreau. Ştiam pe cine vreau, ştiam că pe el îl vreau: în acel an, cred că-n fiecare zi m-am gândit la el. Dar n-am mai vorbit deloc cu el. Ne-am reîntâlnit după ce mi-am cumpărat un apartament şi l-am rugat să mă ajute cu un lucru. Ne-am revăzut şi a fost ca şi cum nu ne-am fi despărţit deloc. M-a ajutat foarte mult perioada aceea, m-am focusat foarte tare pe mine şi pe ceea ce-mi doresc, m-a maturizat foarte mult şi mi-am dat seama de ceea ce este important în viaţă”, a declarat Roxana Nemeș pentru okmagazine.ro.

Roxana Nemeș: ”Îmi doresc și o nuntă în biserică”

(VEZI ȘI:ROXANA NEMEȘ, JIGNITĂ PE REȚELELE SOCIALE, DUPĂ CE S-A FOTOGRAFIAT ALĂTURI DE SOȚUL EI, CĂLIN HAGIMA: “VEZI CĂ TE MĂNÂNCĂ MOȘUL!”)

Roxana Nemeș a devenit soție cu acte în regulă, în urmă cu câteva luni și a scos la iveală cum i s-a schimbat viața după ce a spus marele ”DA”:

”Suntem la fel ca înainte, noi avem o relaţie de şase ani. Poate că există mai multă încredere. Noi ne-am căsătorit din dragoste, ăsta era următorul pas firesc. Aşa am simţit, s-o facem şi pe-asta, să ne căsătorim. Mi-a plăcut că această cununie civilă a ieşit exact cum mi-am dorit eu, un eveniment intim.

Mă bucur că mi-a fost şi familia alături, căci pentru ei este destul de greu să se deplaseze, mai ales cu pandemia asta. Sunt împărţiţi în toată lumea. Ne-am dorit foarte mult şi o slujbă de logodnă: ne-a cununat un preot, dar a fost strict o slujbă de logodnă. Dar îmi doresc şi o nuntă în biserică. Nu ne grăbim, o s-o facem când o să simţim”, a declarat Roxana Nemeș pentru okmagazine.ro.

Sursa foto: Arhivă CANCAN