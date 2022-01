Cum se simte Anca Pandrea după ce a fost infectată cu COVID-19: „Acum sunt din nou la pat”

Anca Pandrea s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu câteva luni după ce s-a infectat cu COVID-19. Se pare că în prezent starea sa nu este una foarte bună. Iată ce dezvăluiri a făcut celebra actriţă.

La sfârșitul anului trecut, Anca Pandrea povestea în cadrul unui interviu faptul că a fost infectată cu COVID-19, iar la acel moment Gigi Becali i-a sărit în ajutor şi i-a trimis câteva medicamente care să o ajute să treacă mai uşor peste boală.

Din nefericire, în prezent, soția regretatului Iurie Darie a povestit că se confruntă din nou cu probleme.

„Acum sunt din nou la pat”

De-a lungul timpului, Anca Pandrea s-a luptat cu mai multe afecţiuni, iar acum din cauza faptului că nu a fost atentă a răcit.

CITEŞTE ŞI: ANCA PANDREA, INTERNATĂ DE URGENȚĂ LA SPITAL! VĂDUVA LUI IURIE DARIE A LEȘINAT PE STRADĂ: ”M-AU ȚINUT 6 ORE CU PERFUZII”

Cunoscuta actriţă a declarat pentru impact.ro că nu se simte bine deloc, iar de câteva zile ale frisoane. Aceasta a recunoscut că a ieşit afară îmbrăcată mai subţire, deşi în unele zile temperaturile nu au fost deloc blânde.

„Abia îmi revenisem, iar acum sunt din nou la pat. Nu prea am fost cuminte, am ieșit cam dezbrăcată prin curte și bucătărie, și am răcit din nou. Am frisoane, transpir, nu mă simt bine deloc”, a dezvăluit Anca Pandrea, pentru Impact.ro.

Cum s-a infectat Anca Pandrea cu temutul virus

Anca Pandrea a mărturisit în cadrul unui interviu faptul că s-a infectat în timpul unor drumuri pe care le-a făcut la diverse spitale, pentru a își face un set de analize. Actrița nu s-a simțit prea bine, iar virusul i-a slăbit tot corpul, motiv pentru care a și căzut în casă, umplându-se de vânătăi.

„Am fost plecată cu taxiul la mai multe spitale, ca să-mi fac un set de analize. Pe drum cred că m-am îmbolnăvit, probabil că am luat virusul din aer.

Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi. Şi prietenii mei au avut probleme.”, a declarat Anca Pandrea, potrivit click.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan