Cum se simte Andreea Mantea? Prezentatoarea TV și fiul ei au stat în izolare, după ce s-au infectat cu noul coronavirus

Andreea Mantea și fiul ei, David, au fost nevoiți să stea în izolare, acasă, după ce au fost confirmați pozitivi la noul coronavirus. Cei doi s-au confruntat cu o formă ușoară a bolii, iar timp de două săptămâni au stat acasă. Astăzi, prezentatoarea TV de la Kanal D a postat pe Instagram o imagine și un mesaj prin care le mulțumește prietenilor virtuali pentru susținerea și mesajele pe care i le-au transmis de-a lungul acestor două săptămâni. Apoi, în această seară, Andreea Mantea și fiul ei, David, au mers să se înfrupte dintr-un meniu de la un lanț de fast-food celebru și au făcut Instastory-uri din mașină.

”Gata! Mi-am revenit! Cred…😅😅😅 Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje! Sunteți minunați! 🙏🏻❤️ Șiiiii a venit vremea helăncuțelor! Vremea mea! 😅😅😅🥰🥰🥰”, este mesajul transmis de Andreea Mantea pe rețelele de socializare.

Cu ce afecțiune se confruntă Andreea Mantea?

În emisiunea ”Teo Show”, Andreea Mantea a vorbit despre problema de sănătate pe care o are de mult timp. Vedeta de la Kanal D a „spulberat” zvonurile potrivit cărora ar fi gravidă pentru a doua oară și a spus motivul pentru care în anumite imagini apare cu câteva kilograme în plus. Andreea Mantea a mărturisit că suferă de o boală autoimună, iar atunci când are o perioadă mai solicitantă, tinde să aibă cu 10 kilograme în plus.

„Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se desumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă desumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. De la mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui”, a spus Andreea Mantea.

Sursă foto: arhivă Cancan / Instagram Andreea Mantea