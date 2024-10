Cum se simte Helmut Duckadam după operația pe cord deschis: „Nu sunt încă ok. Mai am încă două...”

Cum se simte Helmut Duckadam, după ce a suferit operația pe cord deschis? Intervenția a avut loc în urmă cu aproximativ o lună. Vă prezentăm cele mai noi detalii despre starea de sănătate a fostului portar! Cât de grea este recuperarea pentru „Eroul de la Sevilla”? Și-a îngrijorat fanii!

Helmut Duckadam a trecut prin momente complicate din cauza problemelor de sănătate. Fostul portar a fost nevoit să le ceară ajutorul medicilor. „Eroul de Sevilla” a rupt tăcerea și a făcut declarații cu privire la starea lui de sănătate. Toți fanii sunt îngrijorați!

Fostul portar a recunoscut că încă nu este bine în totalitate, dar este conștient și de faptul că nu a trecut prea mult timp de când a suferit operația pe cord deschis. Helmut Duckadam se așteaptă la încă două luni complicate pentru a se recupera în urma intervenției.

„Aș vrea să spun că sunt ok, dar nu sunt încă ok, pentru că a trecut doar o lună de la intervenție. Mai am încă două luni de tras, dar asta este viața, mergem înainte”, a declarat Helmut Duckadam, potrivit Spynews.ro.