Cum și-a cunoscut Florin Dumitrescu soția. Povestea lor e desprinsă din filme: „O porție de melci și...”

Florin Dumitrescu se poate declara un bărbat împlinit. Cheful bucătar a cunoscut succesul pe toate planurile vieții, dar mai ales în dragoste. Juratul de la MasterChef trăiește o poveste de iubire ca în povești, iar căsnicia lui durează de 11 ani. Recent, el a mărturisit cum și-a cunoscut soția, dar și care este secretul unei relații de lungă durată. Iată ce a spus!

Juratul de la MasterChef și Cristina și-au întemeiat o familie minunată, iar rodul dragostei lor sunt fetele lor, Ava și Mia.

Putem spune că bucătăria, nu doar că i-a deschis multe uși și oportunități, dar l-a și ajutat pe celebrul bucătar să își cunoască sufletul pereche. Juratul de la MasterChef lucra la un restaurant, prin anul 2010, atunci când a întâlnit-o pe clienta lui care avea să îi devină soție.

„Prima noastră întâlnire a fost interesantă, pentru că ne-am complimentat reciproc meseria fără să știm ce urma să se întâmple între noi. Am servit-o cu o porție de melci și o farfurie de paste din mâncarea de personal, după care, bineînțeles, am urmărit-o pe social media, unde am început să avem o relație de prietenie bazată pe scrisori digitale! Ne-am îndrăgostit aproape pe loc, de la a doua întâlnire!”, a declarat Florin Dumitrescu pentru Viva.ro.