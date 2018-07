Cum și-a dat seama Bianca Drăgușanu că este îndrăgostiă de Tristan Tate. „Tremuri, te înroșești, și…”

Bianca Dragusanu spune cum si-a dat seama ca e indragostita. Vedeta are o relatie cu omul de afaceri Tristan Tate.

Bianca Dragusanu si Tristan Tate formeaza cel mai nou si mediatizat cuplu din showbiz. Ea este celebra si frumoasa, el tanar si foarte bogat! In plus, se inteleg de minune si par extrem de indragostiti unul de celalalt.

Ei bine, la putin timp dupa ce l-a cunoscut pe omul de afaceri, la o petrecere mondena, prezentatoarea tv a vorbit chiar in propria ei emisiune despre dragoste si despre simptomele care-ti arata ca ai fost „sagetata” de Cupidon.

“Ma intreba o colega la machiaj cum te prinzi ca esti indragostita si cum iti dai seama daca este doar o atractie fizica. Te intrebi daca fluturasii din stomac sunt doar de iubire, emotie sau foame. Am cautat si am aflat ca exista niste semne. Corpul tau are niste reactii specifice. Tremuri, te inrosesti, transpiri, te trec fiori in tot corpul. Toate acestea sunt semne ca esti indragostita pana peste cap.

Iti faci griji, fie ca formati sau nu un cuplu, te intereseaza de el. Iti vine sa strigi fericirea in cele patru zari. Iti vine sa le spui tuturor despre el. Totul in jurul tau este posibil sa-ti aminteasca de el. Poate te vei trezi zambind. Esti geloasa. O doza sanatoasa de gelozie indica faptul ca esti indragostita lulea”, a spus Bianca Dragusanu, conform wowbiz.ro.