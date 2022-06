Cum şi-a câştigat Monica Bârlădeanu primii bani: „Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar”

Monica Bârlădeanu nu are nevoie de prea multe prezentări. Bruneta este cunoscută la nivel internaţional datorită carierei sale. Deşi în prezent are tot ce îşi doreşte, în trecut situaţia sa financiară nu a fost deloc una bună. Actriţa a fost nevoită să muncească de la o vârstă fragedă pentru a-şi ajuta familia. Iată cum şi-a câştigat primii bani.

Copilăria Monicăi Bârlădeanu a fost una frumoasă, însă din punct de vedere financiar a avut un trai modest. După ce tatăl său a murit, singura sursă de venit era salariul mamei sale. Femeia care lucra ca educatoare şi-a crescut singură cei trei copii.

La vârsta de 16 ani, vedeta a decis că este momentul să îşi ajute familia, astfel şi-a căutat un loc de muncă. Pentru prima dată a lucrat la o terasă pe post de ospătăriță, iar programul era unul destul de greu.

„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare. Îţi iei banii pe vară şi într-o lună s-au dus că ai trei copii.

Când am ajuns la o vârstă la care am simţit că se poate conta pe mine, 16, exact în vara din a 10-a, am vrut foarte tare să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă. Lucram 24 cu 48, tu ştii ce înseamnă asta?”, a declarat Monica Bârlădeanu pentru Antena Stars.

CITEŞTE ŞI: MONICA BÂRLĂDEANU A DAT LOVITURA ŞI A “TRĂDAT” PRO TV! ACTRIŢA DIN VLAD A SEMNAT CU ANTENA 1

Deşi lucra foarte mult, Monica Bârlădeanu își aduce cu drag aminte de acea perioadă: „Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani şi primii bani erau din bacşiş, nu era salariu”, a spus artista pentru sursa citată.

Cum arată pentru Monica Bârlădeanu partenerul ideal

În cadrul unui interviu, Monica Bârlădeanu, una dintre actrițele din serialul “Vlad”, a vorbit despre viața personală, dezvăluind care este, în opinia ei, partenerul ideal. Bruneta a mai explicat faptul că, pentru ea, căsătoria este foarte importantă.

„Cred că un partener trebuie să ți se potrivească, în primul rând. Decalaje în forme de cunoaștere pot exista, sunt bine-venite chiar, pentru că așa înveți de la celălalt. Dar asta se reflectă și în nivelurile de conștiință, atunci va exista unul care se uită profund la lucruri și unul căruia nu-i pasă. Iar cei doi n-ar face casă bună, după experiența mea… Am învățat în timp că ideal pentru mine înseamnă potrivit, de fapt. Iar potrivit înseamnă om-cu-de-toate… Cu greșeli, cu erori de judecată, cu stări bune și proaste, cu nevoi și dorințe… Fix așa cum sunt și eu. Cred mult în căsătorie și în ideea de familie”, a declarat Monica Bârlădeanu, potrivit viva.ro.